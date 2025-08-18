Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều 18/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024- 2029. Đây là hội nghị đầu tiên sau khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Quyết định công nhận 154 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Quyết định công nhận Ban Thường trực gồm 14 đồng chí; đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; đồng chí Đinh Công Thực giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Quyết định thành lập cơ quan MTTQ tỉnh; thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029; Triển khai Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030; Thông tri số 01 ngày 5/8/2025 của Tỉnh ủy; Triển khai hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030; Thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng triển khai một số nội dung tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2025, cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc thành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai với các nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà đột nát” đã huy động được nguồn lực xã hội hoá lớn, giúp hàng ngàn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Công tác cứu trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ được triển khai kịp thời, hiệu quả; chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát dân, sát thực tiễn; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; phát huy tốt vai trò của các tố chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tổ chức góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội MTTQ và các tố chức chính trị - xã hội các cấp, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Chủ trì và thống nhất với các cơ quan chức năng xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Triển khai hướng dẫn công tác MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam...

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Hinh cũng đề nghị các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch đề án, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp lực lượng toàn dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Phương Thanh