Hội thảo khoa học “Nâng cao sức khỏe đất trên một số cây trồng chủ lực”

Ngày 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty Cổ phần supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội thảo khoa học: Giải pháp canh tác xanh, sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón theo định hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao sức khỏe đất trên một số loại cây trồng chủ lực tại tỉnh Phú Thọ và Lào Cai.

Quang cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khảo nghiệm phân bón Quốc gia; Công ty Cổ phần supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; lãnh đạo ngành nông nghiệp và một số tỉnh khu vực miền Nam và Tây Nguyên; nông dân tiêu biểu khu vực Phú Thọ, Lào Cai, khu vực miền Nam và Tây Nguyên cùng các doanh nghiệp, tổ chức liên quan...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Hiện nay, diện tích đất nông, lâm nghiệp của Phú Thọ khoảng 7.767km2 (chiếm 83% tổng diện tích toàn tỉnh) bao gồm cả địa hình đồng bằng, trung du, miền núi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu có cả đồng bằng đến trung du và miền núi thuận lợi cho nền nông nghiệp phát triển đa dạng các loại cây trồng từ cây lương thực, cây rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp. Quỹ đất nông nghiệp của tỉnh lớn với diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng trên 304 nghìn ha/năm, cây lâu năm khoảng 53 nghìn ha...

Ông Lê Văn Thiệt, nguyên Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham luận về các giải pháp bảo vệ sức khỏe đất

Những năm gần đây, các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải nhà kính, sử dụng hữu cơ nhằm khôi phục và bảo vệ sức khỏe đất đang từng bước được nhân rộng. Tuy nhiên, các mô hình đó vẫn còn quy mô còn nhỏ lẻ, phân tán, sản phẩm chưa đa dạng, phong phú... chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ tham luận về nội dung đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tham luận về thực trạng sử dụng phân bón hiện nay giải pháp để phát triển mạnh việc tiêu thụ, sử dụng phân bón hữu cơ

Để đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ, hướng tới mục tiêu đưa phát thải nhà kính về mức 0 vào năm 2050 và phục hồi, bảo vệ sức khỏe cho đất, tái nâng cao năng suất chất lượng cho các loại cây trồng chủ lực trên trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai nói riêng, các tỉnh khu vực miền Nam và Tây Nguyên nói chung, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung như: Đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững. Đề nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2023, chính sách phát triển kinh tế trang trại, hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sử dụng các loại phân bón hữu cơ của Công ty Cổ phần supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp theo hướng khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, liên kết theo chuỗi giá trị nông sản xanh; các giải pháp nhằm phục hồi và bảo vệ sức khỏe đất nông nghiệp...

Phan Cường