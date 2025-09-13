Y tế
Hội thảo khoa học “Những tiến bộ mới trong phẫu thuật chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và xu hướng phẫu thuật cá thể hoá”

Ngày 13/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học “Những tiến bộ mới trong phẫu thuật chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và xu hướng phẫu thuật cá thể hoá”.

Tham dự hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Chủ tịch Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam; Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định - Phó Giám đốc Học viện Quân Y, Phó Chủ tịch Hội Nội soi và thay khớp Việt Nam và hơn 300 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Sở Y tế, cán bộ, y bác sĩ một số bệnh viện tuyến tỉnh của một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Chủ tịch Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam báo cáo tổng quan 3D kim loại và đột phá công nghệ trong chấn thương chỉnh hình

Đại diện Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc chia sẻ kinh nghiệm triển khai phẫu thuật thay khớp háng toàn phần sử dụng thiết bị dẫn đường PSI cá thể hóa ứng dụng công nghệ 3D

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các giáo sư, tiến sĩ và lãnh đạo một số khoa của một số bệnh viện của Trung ương và tỉnh chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học về tổng quan 3D kim loại và đột phá công nghệ trong chấn thương chỉnh hình; ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật bảo tồn chi điều trị bệnh lý ung thư xương; kinh nghiệm triển khai phẫu thuật thay khớp háng toàn phần sử dụng thiết bị dẫn đường PSI cá thể hóa ứng dụng công nghệ 3D; ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật thay khớp gối dựa trên nguyên tắc căn chỉnh động học với trợ cụ dẫn đường phẫu thuật in 3D; đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình khuyết hổng hộp sọ bằng mảnh ghép titan 3D tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từ năm 2019 đến năm 2025; ứng dụng in 3D trong phẫu thuật điều trị gãy xương, sai khớp háng trung tâm; phẫu thuật Hybrid - vấn đề còn bỏ ngỏ trong xử lý ca bệnh phức tạp...

Dưới sự hỗ trợ của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của Trung ương, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã phẫu thuật thị phạm thay khớp gối toàn phần sử dụng thiết bị dẫn đường PSI cá thể hóa

Ca mổ được truyền phát trực tiếp để các đại biểu học hỏi kinh nghiệm

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, dưới sự hỗ trợ của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Chủ tịch Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã phẫu thuật thị phạm thay khớp gối toàn phần sử dụng thiết bị dẫn đường PSI cá thể hóa. Ca mổ được truyền phát trực tiếp để các đại cùng nhau trao đổi chuyên môn, hợp tác và phát triển bền vững.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phẫu thuật Hội thảo Chấn thương Trần Trung Dũng Vĩnh Phúc Bệnh viện Khoa học Xu hướng chỉnh hình Công nghệ
