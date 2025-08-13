Hơn 203 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

{title}
Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã và tổ chức phát động Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; kêu gọi sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo xã Mường Động
Kết quả đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh được gần 203,5 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) tiếp nhận 18,39 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tiếp nhận 6,41 tỷ đồng; tỉnh Hòa Bình cũ tiếp nhận 178,69 tỷ đồng.
Từ nguồn quỹ, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 3.690 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí trên 154,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) đã trích hỗ trợ 91 hộ làm nhà ở, tổng số tiền 4.365 triệu đồng; tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trích hỗ trợ 38 hộ, tổng số tiền 2.060 triệu đồng; tỉnh Hòa Bình (cũ) đã phân bổ, giải ngân xây dựng, sửa chữa 3.561 nhà, tổng số tiền 148.246 triệu đồng.
Từ chương trình, thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân toàn tỉnh trong thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xoá 10.801 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch.
Cẩm Lệ
