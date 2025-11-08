Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hơn 6.800 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 6.840 trường hợp là học sinh vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 3.559 phương tiện.

Hơn 6.800 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh quyết liệt xử lý đối với học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, các lỗi chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm 6.065 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy 688 trường hợp; vi phạm tốc độ 45 trường hợp; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển 48 trường hợp; nồng độ cồn 43 trường hợp; vi phạm khác gần 4.000 trường hợp.

Hơn 6.800 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Trường TH và THCS Đông Phong ký cam kết tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên là một trong sáu chuyên đề của lực lượng CSGT năm 2025. Để bảo đảm an toàn giao thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh khuyến cáo: Các bậc phụ huynh không giao, không để con em mình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh trong lứa tuổi học đường. Mỗi phụ huynh, mỗi học sinh hãy cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Huy Thắng


Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phòng CSGT An toàn giao thông Học sinh Không đội mũ bảo hiểm Cảnh sát giao thông Lực lượng csgt Văn hóa giao thông Giấy phép lái xe Công an Luật giao thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
2025-11-08 07:17:00

baophutho.vn Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp...

Giữ bình yên trên những cung đường

Giữ bình yên trên những cung đường
2025-11-07 14:05:00

baophutho.vn Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước thời cơ mới để bứt phá phát triển, khẳng định vai trò trung tâm vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Tuy nhiên,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long