Hơn 6.800 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 6.840 trường hợp là học sinh vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 3.559 phương tiện.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh quyết liệt xử lý đối với học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, các lỗi chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm 6.065 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy 688 trường hợp; vi phạm tốc độ 45 trường hợp; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển 48 trường hợp; nồng độ cồn 43 trường hợp; vi phạm khác gần 4.000 trường hợp.

Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Trường TH và THCS Đông Phong ký cam kết tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên là một trong sáu chuyên đề của lực lượng CSGT năm 2025. Để bảo đảm an toàn giao thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh khuyến cáo: Các bậc phụ huynh không giao, không để con em mình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh trong lứa tuổi học đường. Mỗi phụ huynh, mỗi học sinh hãy cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Huy Thắng