Hơn 7 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tổng số nguyện vọng xét tuyển là 7.615.560 nguyện vọng. Theo đó, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ chiều nay, 28/7, thời hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký.
Tổng số nguyện vọng xét tuyển là 7.615.560 nguyện vọng. Theo đó, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.
Tỷ lệ số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm 73,23% tổng số thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.
Năm nay là năm đầu tiên các trường cao đẳng nghề tham gia xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng số trường cao đẳng nghề nghiệp xét tuyển là 194 trường.
Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 tăng 115.892 thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay nguyên nhân do có thêm thí sinh đăng ký xét tuyển các trường cao đẳng nghề nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay hiện còn một số thí sinh đã gửi thông tin đăng ký xét tuyển gần thời gian kết thúc xét tuyển, hệ thống đang tiếp tục xử lý.
Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8/2025.
