Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hơn 7 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tổng số nguyện vọng xét tuyển là 7.615.560 nguyện vọng. Theo đó, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Hơn 7 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ chiều nay, 28/7, thời hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký.

Tổng số nguyện vọng xét tuyển là 7.615.560 nguyện vọng. Theo đó, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Tỷ lệ số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm 73,23% tổng số thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Năm nay là năm đầu tiên các trường cao đẳng nghề tham gia xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng số trường cao đẳng nghề nghiệp xét tuyển là 194 trường.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 tăng 115.892 thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay nguyên nhân do có thêm thí sinh đăng ký xét tuyển các trường cao đẳng nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay hiện còn một số thí sinh đã gửi thông tin đăng ký xét tuyển gần thời gian kết thúc xét tuyển, hệ thống đang tiếp tục xử lý.

Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8/2025.

Nguồn TTXVN


Nguồn TTXVN

 Từ khóa: Thí sinh Nguyện vọng xét tuyển Bộ giáo dục và đào tạo nguyện vọng đăng ký xét tuyển Xét tuyển đại học Cao đẳng nghề năm 2025 Nguyên nhân Tuyển sinh Tốt nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

Khẳng định chất lượng đào tạo

Khẳng định chất lượng đào tạo
2025-07-28 09:05:00

baophutho.vn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mang dấu mốc lịch sử, khi lần đầu tiên toàn bộ học sinh lớp 12 thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018....

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long