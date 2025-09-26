Xây dựng Đảng
Hơn 800 cán bộ, đảng viên xã Hy Cương được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Bộ chính trị

Ngày 26/9, Đảng ủy xã Hy Cương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết của Bộ Chính trị đến hơn 800 cán bộ, đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tham gia học nghị quyết.

Tại hội nghị, giảng viên trường Chính trị tỉnh đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 71- NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72- NQ/TW, ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết số 59- NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70- NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc triển khai học nghị quyết kịp thời sẽ giúp nâng cao nhận thức và hành động để cán bộ, đảng viên các chi bộ sớm cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Giảng viên Trường chính trị tỉnh trực tiếp truyền đạt các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Việc kịp thời triển khai học tập nghị quyết giúp đảng viên các chi, đảng bộ nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong quá trình thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết vào thực tiễn.

