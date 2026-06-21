Honda Việt Nam: Tất cả ô tô, xe máy chính hãng đều sử dụng được xăng sinh học E10

Ngày 20/6, Công ty Honda Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu ô tô và xe máy do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng sinh học E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các dòng ô tô Honda được sản xuất từ năm 2006 đều phù hợp với xăng E10.

Theo Honda Việt Nam, các dòng ô tô Honda được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 2006 và các mẫu xe máy Honda từ năm 1997 đều được thiết kế phù hợp với nhiên liệu có chứa tới 10% ethanol (E10).

Doanh nghiệp cho biết trong nhiều năm qua, Honda đã nghiên cứu, phát triển các công nghệ động cơ tương thích với nhiên liệu pha ethanol tại nhiều thị trường trên thế giới. Nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử (FI), đồng thời, các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu cũng được lựa chọn vật liệu và thiết kế phù hợp với đặc tính của nhiên liệu chứa ethanol.

Honda Việt Nam khẳng định, khi sử dụng xăng E10 bảo đảm chất lượng và thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất, phương tiện vẫn duy trì được khả năng vận hành ổn định và hiệu quả.

Các mẫu xe máy Honda từ năm 1997 đều được thiết kế phù hợp với nhiên liệu có chứa tới 10% ethanol (E10).

Để bảo đảm hiệu suất hoạt động của xe, Honda Việt Nam khuyến cáo khách hàng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại các cửa hàng xăng dầu uy tín; duy trì hệ thống nhiên liệu theo thiết kế nguyên bản của xe; đồng thời thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống nhà phân phối ô tô Honda, các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Đối với những phương tiện đã thay đổi hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, khách hàng nên đưa xe đến các đại lý và HEAD của Honda để được kiểm tra, tư vấn mức độ phù hợp khi sử dụng xăng E10.

Theo Honda Việt Nam, việc bảo đảm khả năng tương thích của các dòng xe với nhiên liệu sinh học là một trong những hoạt động đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững và lộ trình giảm phát thải, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, hệ thống phân phối và đại lý trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng và dịch vụ hậu mãi cho khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10.

Lê Minh