Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 30/9, ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì họp báo.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh thông tin nhanh về kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi họp báo

Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của hơn 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu dự Đại hội đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm, tích cực các nội dung Đại hội và có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ Chính trị phân công dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh bạn; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng đông đảo phóng viên báo chí của Trung ương và địa phương về dự và đưa tin về Đại hội.

Trước khi diễn ra các phiên họp của Đại hội, buổi sáng ngày 29/9, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã có công dựng nước và dâng hương, đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Phiên họp trù bị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội thảo luận dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thông báo quyết định thành lập 36 đoàn đại biểu và 7 tổ đại biểu thảo luận tại Đại hội. Buổi chiều ngày 29/9, Đại hội thảo luận theo tổ và thảo luận tại hội trường. Tại 7 tổ đại biểu thảo luận có tổng số 85 ý kiến phát biểu về dự thảo các văn kiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh thông tin về kết quả Đại hội

Tại phiên chính thức ngày 30/9, Đại hội đã tiến hành thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng thời, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã nhận được tổng số 165 tham luận của các đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị của tỉnh về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tại Đại hội, có 06 tham luận trình bày tại hội trường tập trung vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; các tham luận có nội dung sâu sắc, phân tích, góp ý cụ thể, thiết thực vào nội dung văn kiện.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu bật những kết quả, thành tựu quan trọng, như: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước chuyển biến toàn diện; kinh tế phát triển khá; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giải đáp các nội dung phóng viên báo chí nêu

Đại hội cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc. Giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 97 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 27 đồng chí; chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định 06 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Đại hội. Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 57 đại biểu chính thức và 07 đại biểu dự khuyết.

Chiều 30/9, Đại hội bế mạc, Đoàn Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng, là động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy mọi tiềm năng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, nhân tố con người, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã cảm ơn sự tham dự của các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và của tỉnh đã thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến của Đại hội.

Ngọc Tuấn