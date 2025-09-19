Hợp lý nguồn vốn, tạo đột phá cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung bố trí và triển khai nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 là 1.104.697 triệu đồng, gồm vốn đầu tư phát triển 635.494 triệu đồng và kinh phí sự nghiệp 469.203 triệu đồng.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân xã Pà Cò thay đổi tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong đó, vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 65.073 triệu đồng; quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư 125.340 triệu đồng; đầu tư hạ tầng thiết yếu 376.685 triệu đồng; phát triển giáo dục – đào tạo 35.732 triệu đồng; bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc gắn với du lịch 32.664 triệu đồng.

Vốn sự nghiệp tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững 117.850 triệu đồng; hạ tầng thiết yếu 117.931 triệu đồng; giáo dục – đào tạo 62.549 triệu đồng; bảo tồn văn hóa gắn với du lịch 87.398 triệu đồng; chăm sóc sức khỏe 12.370 triệu đồng; bình đẳng giới 15.790 triệu đồng; hỗ trợ dân tộc rất ít người 6.067 triệu đồng; truyền thông và giám sát Chương trình 37.047 triệu đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài từ năm trước chuyển sang năm 2025 là 541.611 triệu đồng (đầu tư 102.146 triệu đồng, sự nghiệp 439.465 triệu đồng). Sau khi rà soát, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho các sở, ngành của tỉnh 10.499 triệu đồng, các xã 12.124 triệu đồng; điều chỉnh về các xã có nhu cầu thực hiện năm 2025 là 11.060 triệu đồng...

Về tiến độ giải ngân, đến ngày 31/7/2025, vốn đầu tư công đạt tỷ lệ trên 55%, vốn sự nghiệp đạt 18,26%, vốn ngân sách địa phương đạt 52,3%. Dự kiến đến hết năm, nguồn vốn đầu tư công và vốn ngân sách địa phương sẽ giải ngân đạt 100%, vốn sự nghiệp đạt khoảng 85%.

Việc bố trí hợp lý và kịp thời nguồn vốn đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều công trình hạ tầng được xây mới, nâng cấp, phục vụ sản xuất và đời sống. Các mô hình sản xuất, chăn nuôi phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe được nâng cao; văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy; nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình đã tạo động lực để người dân thay đổi tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Với đối tượng trọng tâm là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, các dự án, hoạt động đã hướng tới việc hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới.

Hồng Duyên