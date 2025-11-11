Giữ “mạch” thông tin với người có uy tín

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Những thông tin đó trở thành nguồn tư liệu để người có uy tín vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi về với khu dân cư Khang Đình, phường Tân Hòa. Con đường từ tỉnh lộ 317 vào khu Khang Đình được trải bê tông rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Nhiều ngôi nhà khang trang, hiện đại, khắp khu rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Ông Nguyễn Xuân Ổn - Trưởng Ban Công tác mặt trận đồng thời là người có uy tín của khu bày tỏ: Bà con rất vui mừng, phấn khởi khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động và phát huy được vai trò gần dân, sát dân, giải quyết các vấn đề của dân một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, người dân tin tưởng khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp, các nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang được triển khai thực hiện, hứa hẹn mang đến nhiều khởi sắc cho cuộc sống Nhân dân...

Ông Nguyễn Xuân Ổn thường xuyên tìm hiểu thông tin trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ.

“Tôi và bà con nắm được thông tin qua báo chí, đặc biệt là tờ báo in và các chương trình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ. Đây là kênh thông tin thân thiết, luôn đồng hành cùng đời sống tinh thần của người dân trong khu” - ông Ổn phấn khởi cho biết.

Với phong cách giản dị, thân tình, ông Nguyễn Xuân Ổn chia sẻ về tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín. Qua những trang báo và các chương trình truyền hình của tỉnh, của Trung ương, ông cảm nhận rõ đời sống của đồng bào DTTS và miền núi được phản ánh sinh động, chân thực, dễ đọc, dễ hiểu, giúp ông thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động bà con.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Xuân Ổn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu Khang Đình. Với 87% dân số trong khu là dân tộc Mường, đời sống bà con ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 60 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2024; hộ nghèo giảm còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 2 hộ; 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư, đăng ký và cam kết không vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình; khu giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Những người có uy tín như ông Ổn đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân, tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề xã hội ở cơ sở. Họ có tiếng nói rất quan trọng ở địa phương, đặc biệt trong việc triển khai vận động Nhân dân học tập và làm theo.

Đồng chí Đỗ Duy Sâm - Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Để người có uy tín phát huy tốt vị trí, vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng công tác cung cấp thông tin cho người có uy tín. Trong đó, đã cấp hàng trăm nghìn 2 ấn phẩm là Báo Phú Thọ, Báo Dân tộc và Phát triển; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác dân vận trong đồng bào DTTS; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sở còn tổ chức các đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín.

Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa việc cung cấp thông tin cho người có uy tín, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; sử dụng kênh zalo, trang tin điện tử... để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh...

Việc chú trọng cung cấp thông tin cho người có uy tín bằng nhiều phương pháp, hình thức sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tuyên truyền, phát huy vai trò, vị thế của người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Ngọc Tuấn