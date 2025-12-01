Xã Toàn Thắng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Toàn Thắng có dân số hơn 15 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%. Toàn xã có 22 khu dân cư thì có tới 14 khu dân cư đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo lên tới 16%. Những năm qua, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đồng vào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Vũ Hùng – Chủ tịch UBND xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc vào kế hoạch nhiệm vụ công tác hằng năm. Trong quá trình thực hiện, đã chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với các dự án phát triển sản xuất, đang dạng hóa sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng.

Nội dung lồng ghép chủ yếu về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép hoạt động hỗ trợ sản xuất, công tác tuyên truyền tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nhờ đó, nhiều công trình thiết yếu được hoàn thành, thu nhập của người dân được tăng thêm, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.

Người dân xóm Đừng mở rộng diện tích trồng bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trước tiên để nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Cụ thể như khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hỗ trợ giống vốn, chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, du lịch.

Chính quyền xã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp phát triển, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn, hiện nay xã có 9 doanh nghiệp đang hoạt động. Giai đoạn 2020 – 2025, xã đã thành lập được 8 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 1 tổ hợp tác lắp giáp linh kiện điện tử, 2 tổ hợp tác nuôi cá lồng liên xóm, tạo việc làm cho trăm lao động, với thu nhập tương đối ổn định. Nhờ đó, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt 42,3 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trung bình trên 4%.

Hạ tầng trên địa bàn xã cũng đã được quan tâm đầu tư, các thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm khu dân cư đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, cứng hóa, 100% số trường, lớp học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%, đồng bào được xem truyền hình và nghe đài truyền thanh đạt 100%.

Xã cũng đã hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên địa bàn có 2 khu tái định cư đã thực hiện tại xóm Chiềng và xóm Ào U.

Người dân xóm Ào U được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025

Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, xã duy trì tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi THCS đến trường đạt 99,2%. Học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt trên 69%. Ngoài ra, 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 14,5%.

Hiện nay, 100% xóm có nhà văn hóa cộng đồng đảm bảo sinh hoạt; 100% các xóm có đội văn hóa, văn nghệ dân gian hoặc có Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, truyền thống và hoạt động thường xuyên, chất lượng. Hiện nay, xã có 35 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Công tác xây dựng chính quyền số vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang được triển khai sâu rộng, hiệu quả như triển khai hệ thống quản lý điều hành văn bản, cổng dịch vụ công, chữ ký số, hệ thống thông tin báo cáo, sử dụng các phần mềm, số hóa hồ sơ tài liệu, hệ thống họp trực tuyến....

Việc tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động quản bá du dịch, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng, trên các sàn giao dịch điện tử, trên các kênh mạng xã hội, trang fanpage của xã...

Công tác quản lý dữ liệu dân cư, dữ liệu dân tộc trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo theo quy định. Đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được nâng lên góp phần thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.

Dương Liễu