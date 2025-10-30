Dân tộc - Tôn giáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử

Sáng 30/10, tại Chùa Tích Sơn, Phường Vĩnh Yên, Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử của Chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên và Chùa Yên Quán, xã Yên Lạc.

Tới dự có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Từ thiện Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm tặng hoa tại lễ khai giảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa tại lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng giáo lý Phật pháp diễn ra trong 6 tháng, các Phật tử sẽ được hướng dẫn thực tập thiền/quán sổ tức - một phương pháp tu học cơ bản của đạo Phật; giảng giải những kiến thức căn bản trong Bộ phật học phổ thông, để giúp Phật tử nắm vững nền tảng giáo lý, hiểu sâu về Tam quy - Ngữ giới, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và nhân quả - nghiệp báo, đồng thời được giảng đạo chuyên sâu về hai bộ Kinh phổ môn và Kinh dược sư, giúp người học có thể hiểu rõ hơn về hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tâm nguyện đại từ đại bi của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và năng lực chữa lành.

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử

Các Phật tử dự lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo.

Khóa bồi dưỡng không chỉ để các Phật tử học hiểu về Phật pháp mà còn là cơ hội thực hành, chia sẻ và ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày, có cuộc sống tốt đạo đẹp đời, làm lợi ích cho đạo pháp và dân tộc.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phật giáo Khai giảng Chùa bồi dưỡng tỉnh Phú Thọ Pháp Yên Lạc vĩnh yên phường Việt nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long