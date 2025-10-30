Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử

Sáng 30/10, tại Chùa Tích Sơn, Phường Vĩnh Yên, Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử của Chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên và Chùa Yên Quán, xã Yên Lạc.

Tới dự có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Từ thiện Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm tặng hoa tại lễ khai giảng

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa tại lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng giáo lý Phật pháp diễn ra trong 6 tháng, các Phật tử sẽ được hướng dẫn thực tập thiền/quán sổ tức - một phương pháp tu học cơ bản của đạo Phật; giảng giải những kiến thức căn bản trong Bộ phật học phổ thông, để giúp Phật tử nắm vững nền tảng giáo lý, hiểu sâu về Tam quy - Ngữ giới, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và nhân quả - nghiệp báo, đồng thời được giảng đạo chuyên sâu về hai bộ Kinh phổ môn và Kinh dược sư, giúp người học có thể hiểu rõ hơn về hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tâm nguyện đại từ đại bi của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và năng lực chữa lành.

Các Phật tử dự lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo.

Khóa bồi dưỡng không chỉ để các Phật tử học hiểu về Phật pháp mà còn là cơ hội thực hành, chia sẻ và ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày, có cuộc sống tốt đạo đẹp đời, làm lợi ích cho đạo pháp và dân tộc.

Dương Chung