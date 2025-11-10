Dân tộc - Tôn giáo
Khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy hát Soọng Cô cho đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Đại Đình

Từ ngày 10 đến 14/11/2025, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Điện ảnh tỉnh phối hợp với UBND xã Đại Đình tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy hát Soọng Cô cho đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy hát Soọng Cô cho đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Đại Đình

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, phòng văn hoá xã và nghệ nhân truyền dạy cùng các học viên tham gia lớp tập huấn

Lớp học được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Thụ với sự tham gia của 40 học viên. Trong thời gian học, các học viên sẽ được giảng viên là Nghệ nhân ưu tú Lê Đại Năm – Trưởng Ban liên lạc các câu lạc bộ dân ca Sán Dìu Việt Nam, Chủ nhiệm CLB dân ca Soọng Cô xã Đạo Trù cùng các viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Điện ảnh tỉnh truyền dạy chữ viết, tiếng nói, giọng hát và các làn điệu dân ca Soọng Cô; đồng thời được trang bị kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát, bố cục, dàn dựng chương trình và kỹ năng biểu diễn, giao duyên trong hát Soọng Cô.

Hoạt động truyền dạy hát Soọng Cô là việc làm thiết thực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, lan tỏa tinh thần yêu quê hương, tự hào bản sắc dân tộc trong cộng đồng.

