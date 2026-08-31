Hùng Việt tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng

Hùng Việt là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đọi Đèn - chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và là địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng bộ tỉnh vào tháng 1/1947. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt hôm nay đoàn kết, đổi mới, khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, từng bước tạo diện mạo mới cho quê hương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Văn bia ghi lại lịch sử tháng 1/1947, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Phú Thọ triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ Nhất tại Chùa Trò.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930, phong trào cách mạng ngày càng phát triển sâu rộng. Tháng 8/1939, các cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ về Cát Trù nghiên cứu tình hình để gây dựng những “hạt giống” đảng viên đầu tiên của tỉnh Phú Thọ, bởi nơi đây có truyền thống cách mạng từ phong trào Cần Vương. 1 tháng sau, Xứ ủy Bắc Kỳ đã cử đồng chí Lương Khánh Thiện thay mặt Xứ ủy ra quyết định thành lập Chi bộ Cát Trù - Thạch Đê, còn gọi là Chi bộ Đọi Đèn.

Năm 1947, Chùa Trò, xã Cát Trù (nay là xã Hùng Việt) được Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Phú Thọ chọn là nơi diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ Nhất. Từ đây, Chùa Trò tiếp tục được sử dụng làm một trong những địa điểm sinh hoạt bí mật của các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện trước đây.

Đồng chí Phạm Ngọc Kiệm, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cát Trù (cũ), cho biết: Chùa Trò có tên chữ là Thái Bình Tự, thuộc thôn Trò, xã Cát Trù (nay là xã Hùng Việt). Chùa gắn liền với sự kiện Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, chùa có 48 pho tượng. Đặc biệt, chùa còn lưu giữ quả chuông đồng được đúc vào năm Gia Long thứ 15 (năm 1816). Năm 2004, Chùa Trò được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, trở thành địa chỉ giáo dục các thế hệ học sinh về truyền thống đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của cha ông, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Phát huy truyền thống của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt luôn đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Theo đồng chí Trần Minh Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Hùng Việt, thực hiện khâu đột phá “Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với dồn đổi, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế”, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc dồn đổi, tích tụ ruộng đất và thu hút đầu tư. Xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Làng nông nghiệp tuần hoàn” trên địa bàn xã Hùng Việt giai đoạn 2026 - 2030. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã tổ chức thẩm định, trình phê duyệt và triển khai các thủ tục đầu tư đối với nhiều công trình hạ tầng giao thông, giáo dục và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Hùng Việt ngày càng khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 235 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 535 tỷ đồng, bằng 50,95% kế hoạch.

Xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 3 khu nông thôn mới kiểu mẫu là xóm Đàng, xóm Đõ và Phú Cát. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai hiệu quả, góp phần tạo ra những sản phẩm đặc trưng, chất lượng của địa phương. Hiện xã có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên, gồm: Trứng gà thảo dược Hùng Mười, mỳ gạo lứt NosanViet, phở khô NosanViet, bánh chưng Chính Ảnh, bánh chưng Đất Tổ và mỳ gạo Thạch Đê; trong đó sản phẩm bánh chưng Đất Tổ đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Từ vùng đất từng là cái nôi của phong trào cách mạng, nơi ghi dấu những quyết định quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng bộ tỉnh, Hùng Việt hôm nay chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân. Những thành quả này là kết tinh của tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tạo nền tảng và động lực để Hùng Việt vững tin bước vào chặng đường mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quỳnh Chi