Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, trách nhiệm

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết chính sách nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc) cho 5.448 người. Hiện toàn tỉnh có hơn 85.330 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, được sắp xếp, bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Cán bộ xã Hiền Lương tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Sau hợp nhất, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh. Cơ cấu cán bộ ngày càng hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ giữ vị trí lãnh đạo ở cấp xã đạt trên 17%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong cấp ủy các cấp và các vị trí lãnh đạo từ tỉnh đến xã trung bình đạt khoảng 20%. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ đại học và trên đại học, trình độ lý luận chính trị đảm bảo theo chức danh. Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mới đạt 3,1%; không có tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ giữ chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các sở, ban, ngành và tương đương mới đạt 5%. Cán bộ có trình độ khoa học công nghệ ở cấp tỉnh trung bình đạt 2,98%, cấp xã đạt 0,43%. Đội ngũ cán bộ của tỉnh có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ở một số lĩnh vực như đối ngoại, kinh tế... còn hạn chế.

Đánh giá đúng thực tế, Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới. Trong đó, nhất quán quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm tối đa vai trò của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, sàng lọc, lựa chọn cán bộ sau sáp nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, cấp xã ngang tầm nhiệm vụ.

Trước mắt tập trung lựa chọn, sắp xếp nhân sự có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, nhất là cán bộ chủ chốt; kiên quyết thay thế những cán bộ không làm được việc, yếu kém về năng lực hoặc không đủ uy tín, tạo cơ hội cho người có năng lực thật sự. Đồng thời, xây dựng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu không gian phát triển mới, có khả năng lãnh đạo trong môi trường chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tạo đột phá trong đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ; đổi mới đánh giá công chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI), lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính.

Mục tiêu là thực hiện sắp xếp có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, giảm dần số lượng cấp phó hiện nay để đến hết năm 2030, số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đúng định hướng, quy định của Bộ Chính trị. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) tham gia cấp ủy tỉnh đạt khoảng 10%; đến năm 2030, phấn đấu có cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục duy trì tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh từ 15% trở lên; cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khoảng 25%; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5%. Đối với cấp xã, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) tham gia cấp ủy đạt 25%; tiếp tục duy trì tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy xã đạt 13,8%, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy xã 26,7%. Phấn đấu 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã có bằng đại học trở lên; 100% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động phát hiện, đề xuất những cán bộ có năng lực, phẩm chất, triển vọng để quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển và đề bạt. Tỉnh cũng nghiên cứu, thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ theo Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu của công tác cán bộ; xây dựng cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, chuyên nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số trong công tác cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhất là tiếp tay cho “chạy chức, chạy quyền”.

Dương Liễu