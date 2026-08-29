Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng vươn mình

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trải qua gần một thế kỷ chịu ách đô hộ của thực dân, dân tộc Việt Nam đã làm nên một mùa Thu lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, Nhân dân làm chủ vận mệnh của mình.

Phú Thọ vươn mình trong diện mạo mới.

Sức mạnh làm nên thắng lợi

Hơn tám thập niên đã trôi qua, ánh sáng từ mùa Thu năm 1945 vẫn không ngừng tỏa rạng. Đó không chỉ là ánh sáng của một sự kiện lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, lời khẳng định về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do; là điểm tựa để dân tộc Việt Nam vững bước trên hành trình xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả hội tụ của nhiều nguồn sức mạnh, trước hết là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng và khả năng nắm bắt thời cơ lịch sử.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, phong trào yêu nước có một lực lượng tiên phong đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực tổ chức để tập hợp, dẫn dắt Nhân dân đấu tranh giành độc lập.

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Với tư duy chiến lược, nhãn quan chính trị nhạy bén, Người cùng Trung ương Đảng đã nhận diện chính xác thời cơ, kịp thời quyết định tổng khởi nghĩa, đưa cách mạng Việt Nam đến thời khắc quyết định vận mệnh dân tộc. Đại hội Quốc dân tại Tân Trào ngày 16/8/1945 là minh chứng của tư duy sáng tạo và tinh thần đại đoàn kết. Thời cơ đến, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tiếng gọi non sông: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, hàng triệu người Việt Nam đã nhất tề đứng lên. Mặt trận Việt Minh trở thành ngọn cờ quy tụ các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và mọi người Việt Nam yêu nước cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc.

Trên quê hương Đất Tổ, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc đã được tiếp nối bằng truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhân dân Phú Thọ đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, góp phần cùng cả nước tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ cội nguồn Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, tinh thần tự chủ, ý chí độc lập và sức mạnh đại đoàn kết luôn là mạch nguồn xuyên suốt.

Cùng với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang cách mạng từng bước trưởng thành. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, trở thành tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những ngày tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang cùng quần chúng Nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi. Chỉ trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 đến 28/8/1945, chính quyền đã về tay Nhân dân, một dân tộc từng bị áp bức đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

Động lực bước tới tương lai

Ngày 2/9/1945, trước hàng chục vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lời Người vang lên như một tuyên bố đanh thép về quyền sống, quyền tự do và quyền độc lập của dân tộc: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”; “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập...”.

Tuyên ngôn độc lập không chỉ khai sinh một nhà nước mới, đó còn là bản tuyên bố về quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, khát vọng độc lập được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt đến “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi và Tuyên ngôn độc lập năm 1945 là mạch nguồn xuyên suốt về chủ quyền, độc lập và ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam. Trong mạch nguồn ấy, Tuyên ngôn độc lập đã mở ra thời đại mới - thời đại độc lập, tự do của dân tộc. Hơn tám thập niên qua, những giá trị về độc lập, tự do, quyền dân tộc và quyền con người trong bản Tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên sức sống. Nhìn lại hành trình ấy, những giá trị làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vẫn tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh tự chủ, khả năng nắm bắt thời cơ và khát vọng vươn lên.

Cùng với cả nước, Đất Tổ Phú Thọ hôm nay đứng trước không gian phát triển mới. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sự hội tụ ấy không chỉ mở rộng không gian địa lý, mà còn mở ra cơ hội cộng hưởng về nguồn lực, kinh nghiệm, hạ tầng, thị trường và các giá trị văn hóa. Phú Thọ có điều kiện phát huy tốt hơn vị trí kết nối giữa vùng Thủ đô với trung du, miền núi phía Bắc; đồng thời phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch, nông nghiệp và kinh tế xanh trên một không gian rộng lớn hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là biến sự hội tụ thành sức mạnh, biến truyền thống thành động lực, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến thời cơ thành những thành quả phát triển cụ thể.

Từ Đất Tổ - nơi phát tích của dân tộc đến một Phú Thọ mới đang rộng mở không gian phát triển, mạch nguồn lịch sử ấy vẫn tiếp tục được trao truyền. Nếu cha ông từng đồng lòng đứng lên giành độc lập trong mùa Thu năm 1945, thì hôm nay, các thế hệ người dân Phú Thọ tiếp tục cùng cả nước chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để tự hào về một mùa Thu lịch sử, mà còn để mỗi người nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng những hy sinh. Độc lập, tự do không phải là món quà của lịch sử mà là thành quả của ý chí, đoàn kết, máu xương và khát vọng sống còn của cả dân tộc. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối thành quả Cách mạng Tháng Tám và thực hiện trọn vẹn lời thề độc lập của cha ông.

81 năm sau mùa Thu năm 1945, ánh sáng từ Quảng trường Ba Đình vẫn soi đường cho hiện tại. Cội nguồn là điểm tựa. Lịch sử là hành trang. Độc lập, tự do là giá trị bất biến. Đại đoàn kết là sức mạnh. Tự chủ, tự lực, tự cường là nền tảng. Từ ánh sáng của mùa Thu độc lập, dân tộc Việt Nam đang vững bước tới tương lai của hùng cường, phồn vinh và khát vọng vươn mình.

Hà Phương