Xã Chí Tiên công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/8, Đảng ủy xã Chí Tiên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và công tác cán bộ tại xã Chí Tiên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, xã Chí Tiên tổ chức lại 9 cơ sở giáo dục công lập, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở thành 3 trường tương ứng theo từng cấp học. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị và sử dụng các nguồn lực giáo dục trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng các đơn vị.

Cùng với sắp xếp các nhà trường, Đảng ủy xã thực hiện kiện toàn tổ chức Đảng, kết thúc hoạt động của 9 chi bộ trường học để thành lập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Chí Tiên, gồm: Đảng bộ Trường Mầm non Chí Tiên, Đảng bộ Trường Tiểu học Chí Tiên, Đảng bộ Trường Trung học cơ sở Chí Tiên; với tổng số 210 đảng viên. Đồng thời, kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra các đảng bộ trường học nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Chí Tiên trao quyết định thành lập các trường học trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Chí Tiên tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận trên địa bàn xã từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên. Cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã chính thức chịu trách nhiệm tham mưu về công tác dân vận từ ngày 1/9/2026.

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận sang Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên.

Phát biểu chúc mừng các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận tinh thần chủ động của Đảng ủy xã Chí Tiên trong triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục và kiện toàn tổ chức, cán bộ.

Đồng chí đề nghị sau sắp xếp, các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, không để khoảng trống trong quản lý; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu quả của việc sắp xếp. Việc tổ chức dạy và học tại các phân hiệu nhà trường phải khoa học, bảo đảm quyền lợi của học sinh; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản trị nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công; quan tâm đầu tư trang thiết bị tại các phân hiệu; tăng cường công tác xây dựng Đảng, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết kiến nghị của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đối với công tác dân vận, đồng chí yêu cầu duy trì liên tục, thực chất, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của cấp xã.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên