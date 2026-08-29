Kỷ niệm trọng thể 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Về phía Đoàn Ngoại giao, có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân và phu quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của “Tết Độc lập”, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của “độc lập” và “tự do”; biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ một đất nước không có sự thừa nhận quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm Đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc; là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống; có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh:TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng. Mỗi người dân Việt Nam vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử, đến năm 2030 và đến năm 2045. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế suốt chặng đường lịch sử đã qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam.

Ngài Raúl Pollak Giampietro, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các vị đại biểu khách quý, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế sức khỏe, hạnh phúc, cùng đồng hành trên con đường xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; chúc hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ quốc tế, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raul Pollak Giampietro nhấn mạnh, kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành. Nhìn lại những năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế và những thành tựu mà đất nước đã có được ngày hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng Đại sứ Uruguay Raúl Juan Pollak Giampietro, đại diện Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ. Ảnh:TTXVN

Ngài Raul Pollak Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết; tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc với chủ đề “Việt Nam- Kỷ nguyên mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.

Theo nhandan.vn