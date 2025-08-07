Hướng dẫn tổ chức Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 năm 2025

{title}
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai các nội dung ghi hình Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 năm 2025.
Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị
Tiếp nối thành công của 3 mùa trước, Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, trí tuệ cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh, giúp các em phát triển tư duy, khả năng hiểu biết, tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức.
Các đại biểu dự hội nghị
Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 có 48 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu ở 17 trận thi. Mỗi trận có 4 thí sinh đại diện cho 4 trường tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích.
Toàn cảnh hội nghị
Thời gian ghi hình số đầu tiên diễn ra vào ngày 23/8/2025. Các trận thi được phát sóng vào 20h15 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, với thời lượng 60 phút/chương trình. Trận chung kết dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tháng 12/2025.
Đại diện Trường THPT Yên Lạc phát biểu tại hội nghị
Các trường THPT bốc thăm lịch thi đấu Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 năm 2025
Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở GD&ĐT và Viễn thông Phú Thọ phối hợp tổ chức đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả, tiếp tục khẳng định năng lực tự sản xuất chương trình của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong chiến lược đổi mới các chương trình truyền hình hướng tới các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành cho các trường THPT bốc thăm lịch thi đấu Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 năm 2025.
Hạnh Thúy
