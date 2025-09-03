Hướng dẫn triển khai thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026

Ngày 3/9, Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 879 /SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đảm bảo các điều kiện dạy 2 buổi/ngày

Theo đó, đối với cấp Tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần (tương đương với 32 tiết/tuần). Buổi 1 thực hiện chương trình chính khóa theo Chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Buổi 2 tổ chức hoạt động củng cố, hoàn thiện kiến thức; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành yêu cầu; đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục mở rộng: văn hóa, nghệ thuật, STEM/STEAM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, đạo đức, kỹ năng sống, tài chính, an toàn giao thông, ngoại ngữ, thể thao, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), tìm hiểu tự nhiên - xã hội - văn hóa - lịch sử địa phương, cùng các nội dung giáo dục khác phù hợp nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Hình thức tổ chức: Linh hoạt, đa dạng, kết hợp giữa tự học có hướng dẫn, học nhóm, học trải nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động thực hành và tương tác xã hội.

Đối với cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình; tổ chức, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở các nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; bố trí thời khóa biểu tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa 11 buổi/tuần; mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Nội dung và hình thức dạy học: Cấp Trung học cơ sở, buổi 1 thực hiện chương trình chính khóa theo Chương trình GDPT 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT). Buổi 2 tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn tập cho học sinh cuối cấp; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, đạo đức, kỹ năng sống, tài chính, an toàn giao thông, ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động khác phù hợp nhu cầu, sở thích học sinh. Hình thức tổ chức: Đa dạng, linh hoạt, gồm học nhóm theo trình độ, câu lạc bộ sở thích, tự học có hướng dẫn, kết hợp học trong lớp với hoạt động ngoài lớp, thư viện, nhà đa năng, khu vui chơi...

Cấp Trung học phổ thông: Buổi 1 thực hiện chương trình GDPT 2018, bao gồm các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, tự chọn và chuyên đề học tập theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT. Buổi 2: Tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi tốt nghiệp THPT; triển khai nghiên cứu khoa học, giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, kỹ năng sống, tư vấn nghề nghiệp, tình nguyện, tài chính, an toàn giao thông, ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động giáo dục khác phù hợp thực tiễn.

Hình thức tổ chức: Học nhóm theo năng lực, câu lạc bộ chuyên đề, tự học có hướng dẫn; kết hợp học trong trường với các hoạt động ngoài nhà trường; phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để hỗ trợ triển khai hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày.

Mục tiêu của việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên các mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống, STEM/STEAM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, thể chất, nghệ thuật, tài chính; phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực thẩm mỹ; hình thành thói quen, ý thức học tập suốt đời cho học sinh.

Tăng cường hiệu quả giờ học chính khóa; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, công bằng trong tiếp cận giáo dục.Sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục bền vững...

Hiền Mai