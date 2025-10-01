Huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn các xã thuộc địa bàn quản lý của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập úng, sạt lở tại một số nơi. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định đời sống.

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn vận chuyển nước sạch và nhu yếu phẩm đến cho người dân vùng ngập lụt đang bị cô lập ở xã Lạc Thủy và An Bình

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, trong 2 ngày 30/9 và 1/10 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, ngày 30/9, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã cơ động triển khai lực lượng cùng phương tiện đến thôn Liên Sơn, Hồng Phong xã Lạc Thủy và thôn Liên Hồng xã An Bình bị cô lập do nước sông Bôi dâng cao.

Tại đây, các chiến sỹ đã tổ chức cứu hộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân, phối hợp chính quyền thăm hỏi, tặng 70 suất quà trị giá 300 nghìn đồng/suất gồm nhu yếu phẩm, nước lọc và thuốc phòng dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Cán bộ chiến sĩ tham gia ngày công tu sửa, lợp lại mái nhà của các hộ dân bị hư hỏng trong mưa bão ở xã Đại Đồng

Ngày 1/10, đơn vị thành lập 2 đoàn công tác giúp Nhân dân và trường mầm non tại các xã Đại Đồng, Yên Phú bị ngập. Tại xóm Khao xã Đại Đồng, các cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ di dời tài sản, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp trường mầm non để sớm đi vào hoạt động. Tại xóm Khướng xã Yên Phú, cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân khắc phục ngập úng, dọn vệ sinh, đồng thời hỗ trợ trường mầm non ổn định lớp học trở lại.

Cán bộ chiến sĩ tham gia giúp đỡ các trường mầm non dọn dẹp bùn đất sau khi bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đã thành lập 2 đoàn công tác khảo sát địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình, phối hợp chính quyền cơ sở đề ra phương án ứng phó với cơn bão số 10 phù hợp.

Đồng thời, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi mưa lũ xảy ra.

Mạnh Hùng