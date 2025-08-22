Hy Cương tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng

Trao đổi về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Hy Cương thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đảng bộ Hy Cương xác định công tác xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc cụ thể hóa các khâu đột phá của xã và của tỉnh Phú Thọ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên...

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hy Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Chính

Nhiệm vụ then chốt

Đảng bộ xã Hy Cương mới được sáp nhập từ các Đảng bộ xã Thanh Đình, Chu Hóa và Hy Cương trước đây. Hiện, Đảng bộ có 40 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.150 đảng viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng... góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, chú trọng nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy cũng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân từ 90% trở lên. Hàng năm có 20% chi bộ được đánh giá h oàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 105 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Đề cao vai trò nêu gương

Xác định phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KT-XH, cùng với tuyên truyền sâu rộng các văn bản mới của Trung ương, Đảng bộ tập trung củng cố bộ máy; ban hành và hoàn thiện các quy chế, quy định làm việc, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho hoạt động của Đảng ủy.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hy Cương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã xác định công tác xây dựng Đảng càng có vai trò then chốt, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật; đồng thời tạo sự ổn định, thống nhất để hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên là công an xã đi đầu trong triển khai thực hiện số hóa thẻ Đảng với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học và hiệu quả cao. Ảnh: Minh Chính

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hy Cương cho rằng: Vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được coi là giải pháp xuyên suốt để củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Theo đó, trước hết, mỗi đảng viên cần nêu gương về tư tưởng chính trị, tác phong, đạo đức, lối sống, kiên định lập trường, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới. Đặc biệt, phải “nói đi đôi với làm”, qua đó tạo uy tín và sức lan tỏa trong tập thể...

Nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết gắn với vai trò nêu gương, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho rằng: Tính nêu gương còn phải thể hiện ở tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành, xây dựng để cùng tiến bộ; đồng thời gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cán bộ, đảng viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tích cực hướng dẫn đội ngũ cán bộ xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Minh Chính

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ xã Hy Cương đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với nhiệm vụ này, hơn lúc nào hết, vai trò nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ chính là tiền đề quan trọng để cho công tác xây dựng đảng của Đảng bộ trong thời gian tới ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quốc Hội