In Brochure lấy liền tại TpHCM, giao trong 24h

Bạn đang cần gấp những tờ brochure chuyên nghiệp cho hội chợ, khai trương hay sự kiện sắp tới? Bạn không có thời gian chờ đợi nhiều ngày để in ấn?

Đừng lo! Dịch vụ in brochure lấy liền TPHCM tại Kiến An Phát là giải pháp nhanh chóng – hiệu quả – tiết kiệm dành cho bạn. Chúng tôi cam kết giao hàng trong vòng 24h, đáp ứng mọi nhu cầu in ấn gấp với chất lượng hàng đầu.

Tại sao nhu cầu in brochure lấy liền lại quan trọng?

Trong các chiến dịch marketing, sự kiện, hoặc khi cần gấp tài liệu giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới, thời gian là vàng bạc. Việc có thể in brochure lấy liền giúp doanh nghiệp:

- Đáp ứng kịp thời các sự kiện: Từ hội chợ triển lãm, hội thảo cho đến các chương trình khuyến mãi đột xuất, brochure đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý và cung cấp thông tin chi tiết.

- Tối ưu hóa cơ hội kinh doanh: Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận khách hàng tiềm năng khi nhu cầu phát sinh bất ngờ.

- Giải quyết vấn đề phát sinh: Đôi khi, do sơ suất hoặc thay đổi kế hoạch, bạn cần brochure ngay lập tức để duy trì hoạt động kinh doanh liền mạch.

Hiểu rõ điều này, Kiến An Phát đã phát triển dịch vụ in brochure lấy liền tại TP.HCM, cam kết mang đến giải pháp tối ưu nhất cho mọi doanh nghiệp.

Các bước để có được kích thước brochure chất lượng và hiệu quả

Để brochure của bạn đạt hiệu quả cao nhất, việc lựa chọn kích thước phù hợp là vô cùng quan trọng.

Xác định mục đích và đối tượng khách hàng:

Brochure của bạn sẽ được sử dụng để làm gì? Ai là đối tượng bạn muốn tiếp cận?.

Lên kế hoạch nội dung và thiết kế:

Nội dung và hình ảnh sẽ quyết định kích thước và bố cục. Chúng tôi sẽ tư vấn bạn cách tính toán kích thước khổ trải và diện tích cần thiết để thiết kế bìa và ruột ấn phẩm.

Tối ưu thiết kế và in ấn:

Lựa chọn khổ giấy và kiểu gấp phổ biến (A4, A5, gấp 3, gấp 4) để tiện lợi cho việc in và sử dụng. Tận dụng tối đa diện tích, đa dạng hóa khối thiết kế, sử dụng màu sắc hài hòa và đảm bảo tính cân đối giữa các trang.

Tối ưu hóa cho chiến dịch quảng cáo:

Chọn kích thước phù hợp định mức in để tiết kiệm chi phí, ưu tiên tính gọn nhẹ cho brochure phát hành rộng rãi và chuẩn hóa các thông số phổ biến để dễ dàng sản xuất và tạo sự nhất quán.

Một số lưu ý khi thiết kế brochure lấy liền

Để đảm bảo hiệu quả truyền tải và thẩm mỹ khi in gấp, bạn cần lưu ý:

- Chọn bố cục cân đối: Phân bổ hình ảnh, nội dung đều trên các phần gấp

- Hình ảnh rõ nét, đúng màu CMYK: Tránh hiện tượng mờ, lệch màu sau in

- Chừa lề – vùng an toàn: Đảm bảo không bị cắt lẹm nội dung khi gấp

- Tối ưu dung lượng nội dung: Không nên nhồi nhét quá nhiều chữ.

Dịch vụ in brochure lấy liền tại Kiến An Phát: Nhanh chóng & chất lượng vượt trội

Kiến An Phát tự hào là đối tác tin cậy, cung cấp dịch vụ in brochure nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng hàng đầu.

Thời gian siêu tốc: In offset số lượng lớn có hàng từ 2-3 ngày. In nhanh kỹ thuật số (KTS) cho số lượng ít, lấy liền trong ngày. Cam kết giao hàng đúng hẹn.

Chất lượng hàng đầu:

- Sử dụng kỹ thuật in offset 4 màu.

- In trên nhiều định lượng giấy Couche (C100, C150, C200, C250, C300).

- Đội ngũ lành nghề và máy móc hiện đại.

- Cung cấp dịch vụ cán màng (bóng/mờ) và cấn đường theo yêu cầu.

Giao hàng linh hoạt:

- Hỗ trợ giao hàng các quận nội thành TPHCM (Quận 1, 2, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp,...).

- Giao hàng các tỉnh qua chành xe hoặc đối tác giao nhận

Kiến An Phát – Đối tác tin cậy cho mọi nhu cầu in ấn của bạn

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn tại TP.HCM, Kiến An Phát không chỉ cung cấp dịch vụ “in brochure lấy liền tphcm” mà còn là địa chỉ tin cậy cho nhiều nhu cầu in ấn khác:

- Công nghệ hiện đại: Đảm bảo brochure chuẩn màu, rõ nét và bền đẹp.

- Bảng giá linh hoạt: Tối ưu theo số lượng, kích thước và loại giấy, giúp bạn tiết kiệm chi phí hiệu quả.

- Giao hàng đúng hẹn: Kèm dịch vụ hậu mãi chu đáo cho khách hàng.

- Tư vấn & thiết kế miễn phí: Đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tình từ A-Z, giúp brochure của bạn ấn tượng và hiệu quả.

- Đa dạng kích thước: Ngoài A3, A4, chúng tôi nhận in brochure theo yêu cầu với nhiều kiểu gấp (gấp 3, 4, 5, 6), kích thước vuông, và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.

- Ưu đãi hấp dẫn: Nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt, bao gồm dịch vụ in catalogue giá rẻ cho khách hàng mới.

- Mở rộng dịch vụ: Ngoài brochure, bạn còn có thể lựa chọn dịch vụ in băng rôn với chi phí cực kỳ hợp lý. Đồng thời, đừng quên ghé thăm trang web của chúng tôi tại Kiến An Phát để khám phá thêm nhiều dịch vụ in ấn chất lượng khác, ví dụ như in bao lì xì giá rẻ tại TpHCM .

Kết luận

Bạn đang cần gấp brochure đẹp, chuyên nghiệp mà không muốn chờ đợi lâu? Hãy gọi ngay Kiến An Phát – giải pháp in ấn toàn diện, nhanh chóng tại TP.HCM.

- Hotline : 028.66829292 – 028.66811196

- Email : kienanphatplus@gmail.com