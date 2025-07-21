Jaxtina Tiên Phong Mở Trung Tâm Nghiên Cứu Tại Anh: Bước Đột Phá Trong Giáo Dục Tiếng Anh Việt Nam

Jaxtina English Center vừa tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành trung tâm tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Anh, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành giáo dục ngôn ngữ.

Tầm nhìn vượt biên giới

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Jaxtina English Center. Sau 11 năm xây dựng và phát triển tại thị trường trong nước với nhiều chi nhánh, Jaxtina đã mạnh dạn vươn ra quốc tế với việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Vương quốc Anh - cái nôi của tiếng Anh.

“Đây không chỉ là bước tiến vượt bậc của Jaxtina, mà còn là niềm tự hào của cả ngành giáo dục Việt Nam," đại diện Ban Lãnh đạo Jaxtina chia sẻ. Trung tâm R&D là nơi Jaxtina phát triển những giải pháp đào tạo mới, đặc biệt cho các chương trình như IELTS, TOEIC hay các khóa học tiếng Anh nâng cao.

Sứ mệnh của trung tâm R&D

Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Anh được thành lập với ba sứ mệnh chính:

Nghiên cứu phương pháp học hiệu quả: Tích hợp những xu hướng sư phạm hàng đầu châu Âu với văn hóa học tập của người Việt nhằm phát triển cách học tiếng Anh hiệu quả và dễ tiếp cận, kể cả với người mất gốc hay cần học tiếng Anh cấp tốc.

Cập nhật xu hướng giáo dục quốc tế: Trung tâm hoạt động như một "đài quan sát" theo dõi và phân tích những xu hướng mới nhất trong giáo dục ngôn ngữ toàn cầu, đảm bảo Jaxtina luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ và phương pháp tiên tiến.

Xây dựng cầu nối học thuật: Tạo ra mạng lưới hợp tác với các tổ chức giáo dục, nghiên cứu hàng đầu tại Vương quốc Anh và châu Âu, mở ra cơ hội trao đổi học thuật và phát triển chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

Đột phá trong nghiên cứu giáo dục

Việc có mặt tại Vương quốc Anh cho phép Jaxtina tiếp cận trực tiếp với những nghiên cứu tiên tiến nhất về:

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong học ngôn ngữ: Phát triển ứng dụng học thông minh, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho từng học viên – từ lộ trình học tiếng Anh giao tiếp như người bản xứ đến luyện đề thi sát thực tế cho bài thi IELTS.

Phương pháp học tập thích ứng: Nghiên cứu cách tối ưu hóa quá trình học tập dựa trên đặc điểm tâm lý và nhận thức của người học Việt Nam.

Chuẩn hóa đánh giá quốc tế: Phát triển hệ thống đánh giá phù hợp với các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC nhưng vẫn phù hợp với môi trường giáo dục Việt Nam.

Tác động tích cực đến học viên

Sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tại Vương quốc Anh đang mang lại những lợi ích cụ thể cho học viên Jaxtina:

Chất lượng giảng dạy nâng cao: Các phương pháp giảng dạy được nghiên cứu và kiểm nghiệm tại môi trường giáo dục quốc tế trước khi áp dụng tại Việt Nam.

Tài liệu học tập chuẩn quốc tế: Học viên được tiếp cận với những tài liệu, phương pháp học tập được phát triển dựa trên tiêu chuẩn giáo dục chuẩn mực của Anh.

Cơ hội giao lưu quốc tế: Trung tâm R&D mở ra khả năng tham gia các chương trình trao đổi, học bổng và hợp tác giáo dục với các tổ chức tại Anh.

Khẳng định vị thế tiên phong

Việc thành lập trung tâm R&D tại Anh không chỉ thể hiện tầm nhìn xa của Ban Lãnh đạo Jaxtina mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.

Với hơn 50.000 học viên theo học và tỷ lệ đạt mục tiêu lên đến 85%, Jaxtina không chỉ dẫn đầu về số lượng mà còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới giáo dục.

“Việc thành lập trung tâm R&D tại Anh sẽ tạo bước đệm để chúng tôi nâng tầm các chương trình như ôn thi IELTS, học tiếng Anh cấp tốc, và nâng cao hiệu quả cho mọi đối tượng học viên,” đại diện Jaxtina nhấn mạnh.

Định hướng tương lai

- Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Vương quốc Anh chỉ là bước đầu trong kế hoạch quốc tế hóa của Jaxtina. Trong những năm tới, trung tâm dự kiến:

- Phát triển các chương trình đào tạo giảng viên chuẩn quốc tế.

- Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục ngôn ngữ.

- Xây dựng mạng lưới hợp tác với các trường đại học hàng đầu châu Âu.

- Phát triển các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận quốc tế.

Niềm tự hào của giáo dục Việt Nam

Thành công của Jaxtina trong việc thành lập trung tâm R&D tại Anh không chỉ là niềm tự hào của riêng thương hiệu mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục Việt Nam.

Từ một trung tâm nhỏ 10m2 năm 2013, Jaxtina đã viết nên câu chuyện thành công: 11 chi nhánh trong nước, hàng chục giải thưởng uy tín, và giờ đây là sự hiện diện tại “cái nôi” của tiếng Anh.

Với Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Anh, Jaxtina English Center một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, không chỉ trong việc đào tạo tiếng Anh mà còn trong việc nâng tầm giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là bước đột phá mở ra kỷ nguyên mới, nơi chất lượng giáo dục Việt Nam được công nhận và tôn vinh trên trường quốc tế.