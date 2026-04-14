Justin Bieber mặc trang phục của NTK gốc Việt

CaliforniaCa sĩ Justin Bieber diện quần cạp trễ của Hùng La trong màn biểu diễn gây chú ý ở Coachella.

Trong đêm diễn cuối tuần qua ở lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới tại Indio, Justin Bieber có màn trình diễn độc lạ khi dành phần lớn thời gian ngồi trên ghế, đặt laptop trước mặt và lướt YouTube. Anh phát lại các ca khúc nổi tiếng thời trẻ và hát theo, tạo thành một liên khúc khoảng 12 bài.

Ca sĩ diện hoodie và t-shirt của SKYLRK - thương hiệu do anh sáng lập, kết hợp bốt của Loewe và quần lửng do Hùng La thực hiện có giá 535 USD (14 triệu đồng). Thiết kế dài qua đầu gối, dáng cong, nhấn bằng các đường gân denim chạy dọc thân. Quần ống cong là xu hướng đang hot trên thế giới được các hãng lăng xê từ năm 2024.

Không phải lần đầu Justin diện đồ của nhà thiết kế gốc Việt. Tháng 2, anh từng mặc các món đồ cơ bản mang phong cách đường phố của Hùng La khi đi chơi cùng người hâm mộ tại California.

Justin Bieber mặc đồ của nhà thiết kế Hùng La trên sân khấu Coachella 2026.

Hùng La lớn lên trong gia đình có bố mẹ người Việt ở ngoại ô Washington. Trước khi dấn thân vào thời trang, anh theo học ngành kỹ thuật máy tính. Anh tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp - nơi sản sinh ra những tên tuổi thiết kế huyền thoại. Hùng La từng làm việc tại Balenciaga dưới thời Nicolas Ghesquière và Céline dưới thời Phoebe Philo.

Các thiết kế của anh giao thoa giữa thời trang đường phố (streetwear) và may mặc cao cấp (luxury), mang tinh thần nổi loạn của những năm 1980-1990. Trước khi lập thương hiệu riêng, Hùng La cùng vợ Léa Dickely đồng sáng lập nhãn hàng thời trang nữ cao cấp Kwaidan Editions. Ngoài Justin Bieber, nhiều người nổi tiếng diện đồ anh thiết kế, như Billie Eilish, Lewis Hamilton.

Với Coachella 2026, màn trình diễn của Justin Bieber gây tranh luận trên mạng xã hội. Theo Pagesix, một số ý kiến cho rằng tiết mục chưa xứng với mức cát-xê 10 triệu USD anh nhận được. Số khác lại khen màn biểu diễn không cần cầu kỳ mà vẫn tạo được sức hút riêng, gây nhiều cảm xúc. Các fan cho biết họ thích hình ảnh tích cực, khỏe mạnh và tinh thần thoải mái của Justin Bieber trên sân khấu.

Theo Hollywood Reporter, sự trở lại của Bieber diễn ra sau giai đoạn nhiều biến động trong sự nghiệp. Anh hủy tour diễn vì vấn đề sức khỏe, bán bản quyền âm nhạc, trở thành một người cha, và chia tay quản lý lâu năm Scooter Braun. Năm ngoái, anh trở lại với album Swag cùng bản deluxe Swag II, nhận đề cử Grammy cho Album của năm.

Coachella là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào bốn ngày cuối tuần. Các ca sĩ chính trong chương trình là Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G.

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2011. Anh cưới người mẫu Hailey Bieber năm 2019, đón con đầu lòng năm 2024.

Nguồn vnexpress.net