Kế thừa truyền thống cách mạng, vun đắp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cán bộ lão thành cách mạng. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trải qua các cuộc kháng chiến, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công. Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người có công, nhất là nâng cao điều kiện chăm sóc, chữa trị cho các đồng chí thương, bệnh binh. 5 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp Quân đội hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 43.400 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết; xóa 9.800 nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo; tặng hơn 1.100 sổ tiết kiệm. Các đơn vị, địa phương đã và đang phụng dưỡng 2.879 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh. Với sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có điều kiện để chiêm nghiệm, thấu hiểu hơn sự vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945; càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất non sông đất nước, giữ vững chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Thông tin về tình hình của đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng và hăng hái lao động sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất để nền kinh tế ngày một vững mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp gồm 2 cấp ở địa phương gắn với cơ cấu lại không gian phát triển của các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh ở cả cấp Trung ương và cấp tỉnh; hoàn toàn không biểu hiện lơi lỏng, “trên nóng dưới lạnh”. Trong 6 tháng đầu năm, đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Chủ trương của Đảng là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa.

Về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội dự kiến tiến hành vào quý I/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội sẽ được gửi lấy ý kiến các đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân trong tháng 8/2025.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Số lượng Ủy viên Trung ương Đảng được tăng cường ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...

Về phát triển kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư đánh giá, khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động với số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng. Cơ chế, chính sách về kinh tế tư nhân có bước đổi mới mạnh mẽ, nhất là từ năm 2025, theo hướng phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Từ năm học mới này, miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông. Cả nước phấn đấu đến ngày 31/8/2025, xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường liên cấp cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng, liên tỉnh. Chính quyền cấp tỉnh, cấp xã đi vào hoạt động ngay trong ngày 1/7/2025, không để bị gián đoạn khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ. Sau 1 tháng, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp xã vận hành đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn.

Về xây dựng và phát triển quốc phòng-quân đội, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (2020-2025), mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và mong muốn các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội, các cựu chiến binh với nhiệt huyết, trách nhiệm và tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc; đồng thời kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, vun đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn nhandan.vn