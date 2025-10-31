Tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 31/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính và các sở, ban, ngành báo cáo tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh; chủ trì lập, thẩm định dự toán thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoàn thành công tác đấu thầu và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 20/11/2025. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đã thực hiện lập tổ công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cung cấp, cập nhật thông tin, đề xuất các nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ theo địa giới hành chính mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến tại hội nghị

Các phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung bám sát 7 định hướng lớn, gồm: Định hướng phân vùng không gian phát triển; Định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp; Định hướng phát triển lĩnh vực du lịch; Định hướng phát triển nông nghiệp; Định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Định hướng các khu xử lý chất thải rắn tập trung; Định hướng sử dụng đất.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tiến độ, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh các ngành, lĩnh vực, đồng thời góp ý cụ thể các nội dung điều chỉnh quy hoạch theo ngành, lĩnh vực...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cho ý kiến tại hội nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo của Sở Tài chính, đồng thời yêu cầu các sở, ngành trên cơ sở đánh giá kỹ kết quả thực hiện quy hoạch của ngành, lĩnh vực mình; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất những định hướng phát triển cụ thể trong điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tỉnh với tư duy, yêu cầu là quy hoạch mới phù hợp với không gian phát triển mới.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò của công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch là căn cứ pháp lý, tiền đề định hướng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong không gian mới, định hướng phát triển mới của tỉnh Phú Thọ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát và có đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch của 3 tỉnh thời gian qua; những nội dung phù hợp tiếp tục kế thừa, đảm bảo phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và hạ tầng kết nối. Định hướng quy hoạch chung của tỉnh sau điều chỉnh phải bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của 3 vùng: Phú Thọ - Hòa Bình – Vĩnh Phúc trước đây; bổ sung những định hướng mới, các vùng động lực, các hành lang kinh tế mới trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Những nội dung trùng lặp, cạnh tranh với nhau phải rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành thành lập các tổ công tác do đồng chí giám đốc sở làm tổ trưởng, rà soát đánh giá rõ thực trạng tổng thể, đề ra định hướng quy hoạch của ngành, lĩnh vực theo hướng liên kết vùng. Các báo cáo đánh giá gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 4/11. Sở Tài chính hoàn thiện thủ tục lựa chọn tư vấn quy hoạch tỉnh có uy tín; nghiên cứu quy hoạch đảm bảo hành lang kinh tế kết nối với Hà Nội, các vành đai công nghiệp, khu đô thị lớn, trục kết nối văn hóa tâm linh, chuỗi liên kết tiêu thụ trong nông nghiệp, các công trình thủy lợi đa mục tiêu.

Đinh Vũ