Khắc ghi lời Bác dạy, xây dựng xã Kim Bôi thành trung tâm du lịch, đô thị sinh thái bản sắc

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào vẫn là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Kim Bôi hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca phát triển với khát vọng trở thành một trung tâm du lịch sinh thái, đô thị thông minh và giàu bản sắc của tỉnh Phú Thọ.

Trở lại với dòng lịch sử, ngày 19 tháng 9 năm 1964 đã đi vào tâm thức của biết bao thế hệ người dân Kim Bôi như một dấu son chói lọi. Giữa bối cảnh cả miền Bắc đang nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam, huyện Kim Bôi (cũ) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Khi ấy, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang hừng hực khí thế thi đua thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã căn bản hoàn thành, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong buổi nói chuyện thân tình với cán bộ Huyện ủy, Bác đã ân cần thăm hỏi, động viên và đưa ra những chỉ dẫn quý báu, mộc mạc mà sâu sắc. Người căn dặn: “Huyện Kim Bôi có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, cần phải đoàn kết lại thì việc gì cũng làm được”. Bác khuyên nhủ về ý thức tiết kiệm, tinh thần học tập, về củng cố các cơ sở Đảng vững chắc, mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Đặc biệt, trước yêu cầu của thời cuộc, Bác nhấn mạnh nhiệm vụ sản xuất thật nhiều lúa gạo để “bộ đội ăn no mới có sức để đánh thắng giặc”, chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Cán bộ, đảng viên, viên chức xã Kim Bôi ôn lại kỷ niệm này Bác Hồ về thăm cơ quan huyện ủy Kim Bôi

Những lời dạy của Bác không chỉ là nguồn cổ vũ to lớn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc toàn Đảng bộ và nhân dân Kim Bôi hành động. Ngay sau đó, một phong trào thi đua làm theo lời Bác đã được phát động sâu rộng. Thấm nhuần lời dạy ấy, trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, Kim Bôi đã trở thành một hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Căn phòng nơi bác về thăm Huyện ủy Kim Bôi

Cán bộ, viên chức thường xuyên dâng hương tưởng nhớ Bác

Nhiều tư liệu quý về Bác Hồ được trưng bài tại di tích Bác Hồ về thăm huyện Kim Bôi

Không gian di tích Bác Bồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi luôn đảm bảo sạch sẽ

61 năm đã trôi qua, lời Bác dạy năm xưa vẫn là sức mạnh tinh thần, là động lực để Kim Bôi vượt qua mọi khó khăn và giành được những kết quả to lớn trên nhiều lĩnh vực công tác, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

Đặc biệt, xã Kim Bôi ngày nay (được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bo, xã Kim Bôi và xã Vĩnh Đồng) đang mang trong mình một diện mạo hoàn toàn mới, với nhưng những mục tiêu mới và tư duy, khát vọng sức sống căng tràn. Với vị thế là trung tâm hành chính, kinh tế - văn hóa của huyện, xã Kim Bôi được thiên nhiên ưu ái ban tặng những tiềm năng hiếm có. Nổi bật nhất chính là nguồn nước khoáng nóng quý giá, có lợi cho sức khỏe, cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa Mường đặc sắc. Định hướng quy hoạch tương lai, xã Kim Bôi nằm trong vùng động lực về phát triển đô thị, du lịch sinh thái, dựa trên tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước khoáng và bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Với một Đảng bộ thống nhất về tư tưởng, hành động, khát khao đổi mới gồm 72 chi bộ trực thuộc và hơn 2.200 đảng viên, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét. Nghị quyết của Đảng đang được triển khai đi vào cuộc sống, khơi dậy sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân. Mục tiêu đưa Kim Bôi đạt tiêu chí cấp phường trong 5 năm tới đã trở thành quyết tâm chính trị, được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư xây dựng như mở rộng tuyến đường 12B, xây kè sông Bôi, làm đường liên xã, trường học, vỉa hè cây xanh... đã và đang làm thay đổi diện mạo đô thị từng ngày.

Thời gian qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án chiến lược, đặc biệt vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, đã mang lại những kết quả ấn tượng. Môi trường đầu tư thông thoáng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục đã biến Kim Bôi thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn. Đến nay, xã đã thu hút hơn 20 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Một số dự án lớn như: Mandala Retreats, Yasumi Onsen Resort, Venus Resort, An Lạc Eco Farm... đang tạo nên thương hiệu du lịch Kim Bôi cao cấp, chất lượng. Dự án tầm cỡ như Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí và hệ thống cáp treo Cuối Hạ được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích đột phá, lan tỏa sức hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Sự phát triển của các dự án đã kéo theo sự sôi động của nền kinh tế địa phương. Toàn xã hiện có 174 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và hơn 500 hộ kinh doanh đang hoạt động hiệu quả. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,5%.

Đồng thời với phát triển kinh tế, Kim Bôi luôn ý thức sâu sắc về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Các lễ hội truyền thống như Lễ hội Mường Động, di sản Mo Mường được phục dựng và tổ chức quy mô, gắn kết hài hòa với các hoạt động du lịch, tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc sắc thu hút du khách.

Đồng chí Bùi Văn Điệp- Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi chia sẻ: Kế thừa những thành tựu đã đạt được, cán bộ và nhân dân trong xã đang đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Kim Bôi sẽ trở thành Điểm đến chất lượng và bình yên, với môi trường trong lành, nông nghiệp sạch và một hệ sinh thái văn hóa đặc sắc. Để tạo đà cho giai đoạn phát triển mới, xã Kim Bôi đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng như đường Hòa Bình – Hà Nội – Sơn La, đường liên kết các khu du lịch... mở ra không gian phát triển mới, hướng tới một đô thị sinh thái, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Lê Chung