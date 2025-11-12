Khách quốc tế đến Việt Nam tăng đột biến trong tháng 10 năm nay

Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10/2025 đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, dựa trên đà tăng trưởng về gần bằng mức trước dịch của năm 2024 (đón 17,6 triệu lượt khách). Trước đó, tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%. Đối với ngành du lịch, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Theo các chuyên gia du lịch, với đà tăng trưởng này, 2025 sẽ là năm ngành du lịch Việt lập kỷ lục mới về số lượng đón khách khi vượt qua 18 triệu lượt của năm hoàng kim 2019 nhưng để đạt được mục tiêu năm nay lại là “thách thức lớn” bởi để đạt được mục tiêu 22-23 triệu, ngành cần phải đón thêm 4,7-5,7 triệu lượt khách trong hai tháng 11, 12, cũng có nghĩa trung bình mỗi tháng, Việt Nam cần đón 2,35-2,85 triệu lượt.

Thống kê cho thấy, lượng khách 1,73 triệu lượt của tháng 10 đang là mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng chung cả năm, việc tăng trưởng đột ngột lên hơn 2,8 triệu khách/tháng trong hai tháng liên tiếp như dự tính ở trên là mức tăng chưa từng có tiền lệ và có thể gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch.

Nguồn nhandan.vn