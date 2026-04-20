Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọc 2026

Ngày 20/4, tại sân khấu Trung tâm lễ hội - Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tổ chức khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho đại diện các cụm xã, phường

Tới dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức với sự tham gia của 18 cụm xã, phường trong tỉnh, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời tăng cường tính cộng đồng của lễ hội. Các hoạt động năm nay gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ; các giải thể thao; hội trại văn hóa; trưng bày, quảng bá sản phẩm phục vụ lễ hội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao.

Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2026 có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 18 cụm thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa cơ sở. Các hoạt động thể thao thu hút sự tham gia của 437 vận động viên đến từ 82 đơn vị, tham gia 4 môn thi đấu.

Hội trại văn hóa thu hút tham gia của 18 cụm xã, phường. Mỗi cụm trại không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mà còn là không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan hội trại và chụp ảnh lưu niệm với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc của các địa phương, đơn vị trong việc chuẩn bị các điều kiện tham gia Lễ hội. Sự tham gia trách nhiệm, tích cực của các địa phương không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc, để lại dư âm sâu sắc trong lòng mỗi du khách trong hành trình hành hương về Đất Tổ.

Các tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng được dàn dựng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Sau lễ khai mạc, các cụm xã, phường đã tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian sẽ diễn ra đến hết ngày 10/3 âm lịch.

Đức Anh