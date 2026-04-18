Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao phường Kỳ Sơn lần thứ I năm 2026

Ngày 18/4, tại Sân vận động Trung đoàn Tên lửa 250, UBND phường Kỳ Sơn tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Tới dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và vận động viên trên địa bàn.

Diễu hành biểu dương lực lượng tại buổi lễ.

Đại hội được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tham gia đại hội có 9 đoàn thể thao với hơn 200 vận động viên đến từ các xóm, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Bóng đá nam 7 người, bóng chuyền mềm, bắn nỏ, kéo co và Pickleball - môn thể thao đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi một người dân yếu ớt là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe”, những năm qua phong trào TDTT trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều môn thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn tặng cờ lưu niệm cho các khối tham dự Đại hội.

Đại hội là dịp đánh giá kết quả rèn luyện thể chất của Nhân dân, đồng thời tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Các khối diễu hành tại Đại hội.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nội dung: diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Các chương trình văn nghệ, đồng diễn, võ thuật tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa thông điệp “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng diễn võ thuật tại Đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội TDTT phường Kỳ Sơn lần thứ I năm 2026 hứa hẹn diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân địa phương.

Hồng Duyên