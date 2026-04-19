Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chân Mộng lần thứ I

Sáng 19/4, xã Chân Mộng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 trong không khí sôi nổi, phấn khởi.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Tham gia Đại hội có gần 55 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn, với trên 200 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn: bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ vua, bắn nỏ, pickleball.

Các khối diễu hành tại Đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân đến xem, cổ vũ. Đại hội được tổ chức nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo xã Chân Mộng trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Thông qua Đại hội góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp để địa phương phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải thể thao cấp trên.

Trần Tuấn