Khai mạc Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025

Tối 21/9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam; Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và trọng tài tham gia Giải

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025 đã trở thành sự kiện thể thao hằng năm được giới thể thao và người hâm mộ nóng lòng chờ đợi. Giải năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước, tranh tài ở các nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Toàn bộ các trận đấu diễn ra từ ngày 21-28/9 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Vĩnh Phúc.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Tiến Cường phát biểu khai mạc Giải

Đây là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên tổ chức tại Phú Thọ, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và những bất ngờ thú vị. Giải đấu không chỉ đánh dấu sự phát triển của bóng bàn Việt Nam mà còn góp phần quảng bá, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên quê hương đất Tổ cũng như mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao ý thức cộng đồng về gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và trọng tài tham gia giải nhằm động viên và cổ vũ tinh thần cho các đội tham gia thi đấu.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung

Lê Minh