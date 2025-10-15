Khai mạc Giải Cờ tướng trung, cao tuổi quốc gia lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025

Sáng 15/10/2025, tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải Cờ tướng trung, cao tuổi quốc gia lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Phó Giám đốc Sở văn hoá, thể thao và du lịch Đào Tiến Cường phát biểu khai mạc

Giải Cờ tướng trung, cao tuổi quốc gia lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025 diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2025 với sự tham gia của 120 kỳ thủ tiêu biểu đến từ 10 đơn vị trong cả nước. Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân, đồng đội nam - nữ, thuộc 4 nhóm tuổi: 40- 50 tuổi, 51- 60 tuổi, 61- 70 tuổi và 71 tuổi trở lên. Thời gian một ván đấu là 30 phút cho một đấu thủ, 60 phút cho hai đấu thủ; vận động viên sau khi hoàn thành nước đi tự bấm đồng hồ của mình. Tại ván cuối, các vận động viên cùng đơn vị có trên tổng số 50% số điểm tối đa sẽ không gặp nhau.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam tặng cờ cho đơn vị đăng cai giải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên

Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi

Giải Cờ tướng trung, cao tuổi quốc gia lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và thực hiện “Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam”. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp người trung, cao tuổi rèn luyện trí tuệ minh mẫn, nâng cao sức khỏe thể chất, tạo dựng tinh thần sống tích cực và tăng cường tình đoàn kết thân ái; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên, cổ vũ phong trào tập luyện môn Cờ tướng cho các đối tượng người trung, cao tuổi trên toàn quốc. Đồng thời, là dịp để các đơn vị giao lưu, tìm hiểu văn hóa truyền thống, kết nối thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ đến với bạn bè cả nước.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ đã bước vào những trận tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính.

Các kỳ thi nữ thi đấu ở bảng nữ 61-70 tuổi

Lê Thương