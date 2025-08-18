Khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30

Sáng 18/8, tại Quảng trường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn tham dự giải.

Dự khai mạc, về phía đại biểu Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn. Về phía tỉnh, có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải đấu diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là lần thứ 30 sân chơi thể thao uy tín này được tổ chức, quy tụ gần 500 thành viên, trong đó có trẻ 320 vận động viên trẻ đến từ 15 đoàn các tỉnh, thành, ngành trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, An Giang, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quân đội...

Các đại biểu tham dự khai mạc Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30.

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh: Giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ thể hiện bản lĩnh, khát vọng chinh phục, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất Tổ linh thiêng, con người Phú Thọ thân thiện, mến khách. Với tinh thần “Thể thao đoàn kết – Trung thực – Tiến bộ”, Ban Tổ chức tin tưởng giải sẽ diễn ra an toàn, hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng đẹp...

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên của môn xe đạp đường trường đã chính thức khởi tranh. Buổi sáng 18/8, tại phường Hòa Bình, các vận động viên nữ lứa tuổi 17-18 tranh tài cự ly 18km tính điểm; nội dung 21km tính điểm dành cho nữ U23 và 27km tính điểm nam U23. Buổi chiều, các vận động viên tiếp tục bước vào loạt tranh tài các nội dung: 15km tính điểm nữ lứa tuổi 16 trở xuống; 21km tính điểm nam 16 trở xuống và 24km tính điểm nam lứa tuổi 17-18. Kết thúc ngày thi đấu, Ban Tổ chức cũng đã trao giải các nội dung.

Các vận động viên nội dung nữ lứa tuổi 17-18 cự ly 18km tính điểm xuất phát.

Theo kế hoạch, Giải đấu diễn ra từ ngày 18 - 28/8/2025. Trong đó, các nội dung xe đạp đường trường sẽ kéo dài từ ngày 18- 24/8; từ 25 – 28/8 sẽ diễn ra nội dung xe đạp địa hình.

Hương Lan