Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng phường Hòa Bình lần thứ I năm 2026

Sáng 15/4, UBND phường Hòa Bình tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng phường Hòa Bình lần thứ I năm 2026

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Hội khỏe được triển khai theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/2/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND phường Hòa Bình về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp phường, hướng tới tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo phường nhấn mạnh: Hội khỏe Phù Đổng là phong trào thể thao truyền thống của học sinh phổ thông, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể dục thể thao; qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, giáo dục nhân cách, tinh thần thượng võ cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để các nhà trường đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất, biểu dương phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong học sinh, đồng thời phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những em có năng khiếu, thành tích tốt để tham gia thi đấu ở các cấp cao hơn.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng phường Hòa Bình lần thứ I năm 2026

Ban tổ chức chương trình trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Theo kế hoạch, Hội khỏe Phù Đổng phường Hòa Bình năm 2026 được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 11/2026, với 15 môn thể thao ở hai cấp tiểu học và THCS như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, bơi, kéo co... Qua các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã triển khai thi đấu môn bóng đá. Ở cấp THCS có 9 đội tham gia, chia làm 3 bảng; cấp tiểu học có 8 đội, chia làm 2 bảng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh tham gia và cổ vũ.

Hội khỏe Phù Đổng phường Hòa Bình lần thứ I năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội khỏe phù đổng Hòa bình phường UBND tỉnh THCS tỉnh Phú Thọ tổ chức Thể thao Học sinh Lan tỏa phong trào
VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026

VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026
2026-04-14 06:49:00

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026, mang trọn vẹn 104 trận đấu cùng trải nghiệm đa nền tảng đến khán giả Việt Nam hè này

Tin liên quan

Gợi ý

