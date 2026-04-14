Đại hội Thể dục thể thao phường Thanh Miếu lần thứ I - năm 2026

Ngày 14/4, tại Nhà luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh, phường Thanh Miếu tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I - năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham gia Đại hội có 12 đoàn, đại diện 48 khu dân cư và các doanh nghiệp trên địa bàn với trên 500 VĐV. Các VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung thuộc 8 môn thể thao gồm: Bóng chuyền hơi, kéo co, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ vua, cờ tướng.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phường Thanh Miếu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Đại hội được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Nghi lễ Chào cờ tại Đại hội TDTT phường Thanh Miếu lần thứ I - năm 2026.

Thông qua luyện tập, thi đấu nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân.

Đây cũng là dịp để địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải đấu cao hơn.

Các đội tham gia thi đấu môn Kéo co sau lễ khai mạc.

Lê Hoàng