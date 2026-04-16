Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và Báo cáo viên giỏi năm 2026

Ngày 16/4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và Báo cáo viên giỏi năm 2026. Dự khai mạc Hội thi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi.

Tham gia Hội thi có 38 thí sinh đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Các thí sinh tham gia thực hành thi giảng dạy chính trị và Báo cáo viên giỏi, bao gồm các phần thi lý thuyết và thực hành. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản và liên hệ thực tiễn. Nội dung các bài thi bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị, đồng thời cập nhật những vấn đề thời sự, yêu cầu mới đặt ra trong công tác giáo dục chính trị hiện nay.

Các thí sinh tham gia nội dung thi lý thuyết, nội dung giảng dạy chính trị.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam của cấp ủy, chỉ huy các cấp; năng lực, trình độ tiến hành công tác giáo dục chính trị và chất lượng đội ngũ báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó có biện pháp kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 16-17/4.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội thi Quân đội nhân dân Việt Nam Báo cáo viên giỏi Khai mạc giảng dạy chính trị Cán bộ Lãnh đạo Bộ chqs tỉnh Ban tuyên giáo bộ chỉ huy quân sự tỉnh
