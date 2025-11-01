Khai mạc Trại sáng tác cho các tác giải viết cho thiếu nhi năm 2025

Sáng 1/11, tại nhà sáng tác Nhà Trang (Khánh Hoà), Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hoà và Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác cho các tác giả viết cho thiếu nhi năm 2025.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc trại viết

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức trại viết Trần Hướng Dương phát biểu tại buổi khai mạc trại viết.

Dự khai mạc có nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban tổ chức trại sáng tác; Trương Hoài Phong, Giám đốc Nhà sáng tác Nhà Trang; Thái Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện Sở VHTT&DL Nha Trang cùng 25 tác giả là các nhà thơ, nhà văn, viết kịch, nghệ sĩ khắp các địa phương cả nước, trong đó có đại biểu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc trại sáng tác, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diẽn Trần Hướng Dương, Trưởng Ban tổ chức Trại sáng tác khẳng định: Những năm qua, mảng đề tài văn học thiếu nhi có nhiều khởi sắc, nhiều nhà văn, nhà thơ, viết kịch, họa sĩ đã quan tâm viết và xuất bản nhiều đầu sách dành cho thiếu nhi. Nhiều cuộc thi viết cho thiếu nhi và thiếu nhi viết được tổ chức bởi các nhà xuất bản, các tạp chí uy tín có tác dụng giáo dục nhân văn sâu sắc và lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, gia đình, thầy cô giáo...

Thực hiện chương trình công tác năm 2025, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các tác giả chuyên và không chuyên đam mê viết cho thiếu nhi có điều kiện sớm hoàn thành tác phẩm phục vụ công tác tuyên truyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Xuân mới 2026, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng sáng tác VHNT của Bộ VH-TT&DL mời 25 hội viên của các ngành văn xuôi, thơ, kịch, nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm văn, thơ, kịch và đề cương bản thảo sáng tác cần hoàn thiện tham gia dự trại sáng tác.

Nhà văn trẻ Nguyễn Minh Ngọc Hà phát biểu tọa đàm

Trong thời gian 7 ngày, từ 30/10-7/11/2025 tập trung tại Nhà Sáng tác, các tác giả sẽ được một số nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận của Hội Nhà văn Việt Nam đến tọa đàm, trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm sáng tác thể loại văn xuôi, kịch và thơ, đồng thời được tạo điều kiện thăm quan thực tế một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ở một số nơi để làm tư liệu sáng tác về đề tài thiếu nhi, ca ngợi quê hương, đất nước, con người trong lao động sản xuất của thời kỳ đổi mới, một số tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức trại tập trung gửi phát sóng và đăng trên Báo, Tạp chí của Hội nhà văn, và Bộ VHTT&DL tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh lễ khai mạc trai viết

Các đại biểu tham dự trại sáng tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nhà văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn và lãnh đạo Nhà sáng tác Nha Trang

Trại sáng tác cho các tác giả viết cho thiếu nhi năm 2025 là dịp các trại viên phát huy năng lực, sở trường cá nhân trong thời gian dự trại hoàn thiện và tiếp tục sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật để phục vụ đời sống tinh thần, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, con người thời kỳ đổi mới cho thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của các sáng tác văn học cho đối tượng thiếu nhi trong thời kỳ mới cần sự tinh tế, nhẹ nhàng, có tính thẩm mỹ và giáo dục cao. Vì vậy, đòi hỏi trách nhiệm và sự tâm huyết của người viết để cho ra đời các tác phẩm có chất lượng.

Xuân Hùng