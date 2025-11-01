Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời rét kèm mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nền nhiệt giảm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Trời có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm có mưa. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (1/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và tối 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 – 3, vùng ven biển mạnh cấp 3 – 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 2 – 4/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ đêm 2 – 4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3 – 4/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 2 – 4/11 có mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 – 19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Trên biển, từ chiều và đêm 2/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 – 3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 – 5 m.

Các chuyên gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

