Xã Đà Bắc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ Nhân dân

Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang lấy chuyển đổi số làm động lực then chốt để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xã Đà Bắc được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đà Bắc cũ và các xã Hiền Lương, Toàn Sơn, Tú Lý, với tổng diện tích tự nhiên 13.679,85ha và dân số trên 19.000 người. Trước khi sáp nhập, Đà Bắc cũ là địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy “truyền thống” đi đầu về công nghệ, xã Đà Bắc mới xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá chiến lược, giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực, đưa nhanh chủ trương, nghị quyết xuống cơ sở, đồng thời chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sau khi có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã đã xác định trọng tâm phát triển chuyển đổi số. Trước mắt là tập trung vào hạ tầng số, tạo điều kiện cho các đơn vị viễn thông cải tạo, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo mạng lưới hoạt động thông suốt. Song song đó là phát triển công dân số, bắt đầu từ việc đưa số hóa vào trường học và triển khai sâu rộng các kế hoạch bình dân học vụ số đến toàn thể Nhân dân.

Việc sáp nhập và thành lập xã mới với quy mô lớn đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Đến nay, Trung tâm duy trì hoạt động nề nếp, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) bằng nhiều hình thức như bản giấy, mã QR và trên trang thông tin điện tử của xã, đảm bảo minh bạch, thuận tiện. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính được triển khai nghiêm túc trên môi trường điện tử.

Tính từ ngày 1/7 - 23/9, Trung tâm đã tiếp nhận 3.107 hồ sơ, trong đó có 3.090 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 99,45%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn. Cụ thể, có 2.608 hồ sơ được trả trước hạn, chiếm 88,53% và 338 hồ sơ trả đúng hạn. Trong tổng số 412 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã có 147 thủ tục được cung cấp toàn trình.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng đã tham mưu, rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu. Hầu hết người dân cảm thấy hài lòng khi đến giải quyết TTHC tại xã.

Chị Bùi Thị Hương ở xóm Ngù bày tỏ: Khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng từng bước, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, đúng hẹn. Chính quyền xã ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp và thực sự vì người dân.

Cán bộ xã Đà Bắc hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Để vận hành mô hình mới, xã đang tiếp tục bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng năng lực, sở trường, vị trí việc làm. Đồng thời quyết liệt giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp dôi dư, xin nghỉ sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ là để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Bất chấp những khó khăn của một xã vừa sáp nhập, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 của Đà Bắc ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7%. Sự tăng trưởng này đến từ nông, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất công nghiệp, xây dựng; đặc biệt là sự tăng mạnh của dịch vụ, du lịch, nhất là mô hình du lịch cộng đồng thu hút lượng lớn du khách.

Xã đang tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng như: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến đường Hiền Lương - Tiền Phong và tuyến đường thị trấn Đà Bắc đi Thanh Sơn, mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Đà Bắc xác định 4 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện gắn với phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng. Xã tập trung khai thác hiệu quả lợi thế vùng hồ sông Đà và văn hóa các dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Mục tiêu đến 2030, xã phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.400 tỷ đồng, trên địa bàn có 150 doanh nghiệp. Kế thừa việc đi đầu về công nghệ và quyết tâm xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, minh bạch, lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, Đà Bắc hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Lê Chung