Thời tiết ngày 1/11: Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, Bắc Bộ trời lạnh và có nơi rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/11, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ giảm thấp khiến cảm giác se lạnh bao trùm toàn khu vực, đặc biệt vào sáng sớm và đêm.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi đang hứng chịu đợt mưa to đến rất to, trong đó Nam Nghệ An và Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm mưa cực lớn, kèm theo dông mạnh. Sáng sớm nay, lượng mưa ghi nhận tại một số nơi vượt 90mm như trạm Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Lâm Thủy (Quảng Trị) và Nghĩa Trung (Quảng Ngãi). Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi đang là tâm điểm mưa lớn của cả nước.

Một con đường tại thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu trong nước.Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Dự báo trong 24–48 giờ tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200–450mm, có nơi vượt 700mm. Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa to 100–250mm, cục bộ trên 350mm. Cường suất mưa lớn có thể vượt 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Dự báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm 1/11 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp ở khoảng 11,5–12,5 độ Vĩ Bắc; 116,5–117,5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của hệ thống này, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trong ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–4m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc cấp 5–6, giật cấp 7–8, sóng cao 1,5–3m, biển động. Ngoài ra, ở Nam vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa) có mưa dông rải rác, trong dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn