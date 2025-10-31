Thanh niên đi đầu lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phát động, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm phổ cập kiến thức số cho người dân, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số trong cộng đồng và mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cho mọi tầng lớp xã hội.

Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2027 được khởi động từ tháng 2/2025 trên phạm vi toàn quốc, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với sức trẻ, sự năng động và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trở thành lực lượng tiên phong, đảm nhận vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Đoàn thanh niên các cơ sở tích cực hướng dẫn người dân truy cập, sử dụng các ứng dụng số

Tại Phú Thọ, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào năm 2025, trọng tâm là thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số” ở cơ sở, lấy lực lượng đoàn viên thanh niên làm trung tâm của chiến dịch phổ biến tri thức số đến cộng đồng. Các thành viên đội hình được tập huấn bài bản về kỹ năng công nghệ thông tin, từ sử dụng máy tính, thiết bị thông minh đến truy cập Internet, khai thác các ứng dụng, phần mềm và mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Song song đó, thanh niên còn hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh thông tin xấu độc, cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh.

Không chỉ dừng ở kỹ năng cơ bản, các đội hình còn giúp người dân và hộ gia đình tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử uy tín trong nước, tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như khai thác các ứng dụng số phục vụ sản xuất, kinh doanh. Những kiến thức này được truyền đạt thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp tại nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, với phương châm “cầm tay chỉ việc” để người dân dễ tiếp thu và áp dụng ngay vào thực tế.

Cuối tháng 4/2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc (cũ) tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho gần 160 cán bộ Đoàn khối trường học và Hội Sinh viên. Tại chương trình, anh Lê Công Thành nhà sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin InfoRe, một trong những gương mặt tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích về sự phát triển của công nghệ AI và tiềm năng ứng dụng trong đời sống.

Anh cũng giới thiệu mô hình “Bình dân học vụ số AI”, mở ra hướng tiếp cận tri thức mới cho thanh niên trong thời đại công nghệ. Đặc biệt, toàn bộ học viên lớp tập huấn được trao tặng học bổng khóa học tìm hiểu về AI, tạo điều kiện trực tiếp trải nghiệm và tiếp thu kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Với sự hỗ trợ của đoàn thanh niên, người dân trên địa bàn từng bước tiếp cận thành thạo các ứng dụng công nghệ số phục vụ nhu cầu cá nhân

Tiếp nối hoạt động này, từ tháng 5/2025 đến nay các lớp “Bình dân học vụ số” tiếp tục được tổ chức rộng rãi ở cả hai hình thức: Trực tiếp và trực tuyến. Các lớp trực tuyến được triển khai trên nền tảng số, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, kết nối đông đảo người dân và thanh niên ở nhiều địa bàn khác nhau. Cùng thời gian này, Tỉnh Đoàn còn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, góp phần lan tỏa nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cộng đồng.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực của phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước giúp người dân làm quen, ứng dụng công nghệ vào công việc và đời sống, nâng cao năng suất lao động, mở rộng cơ hội việc làm, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, phong trào cũng khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các lớp tập huấn chuyển đổi số, xây dựng hệ thống học liệu số miễn phí dành cho thanh niên và người dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các đội hình “Bình dân học vụ số”. Với tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Phú Thọ đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu phổ cập tri thức số, đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Lê Minh