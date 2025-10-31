Thời tiết ngày 31/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 31/10, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng hoàn toàn đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa rải rác và gió giật mạnh. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió giật cấp 6.

Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và mở rộng ảnh hưởng xuống Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Riêng khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, trời trở lạnh.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi được dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Đêm qua và sáng nay, từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị đã có mưa vừa đến mưa rất to. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi trên 500mm.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa to xuất hiện từ đêm 31/10 đến hết đêm 1/11, lượng mưa 100–250mm, có nơi trên 350mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cực lớn trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh, sóng cao 2–4 mét. Ở vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5 mét. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về tình hình thủy văn, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên, các sông từ TP Huế đến Đà Nẵng đang xuống. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh đạt đỉnh dưới mức báo động 3, sau đó xuống chậm; sông Bồ, sông Thu Bồn ở mức trên báo động 2; sông Hương xuống mức báo động 2; sông Vu Gia dưới báo động 2 khoảng 0,3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên các sông Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang và Thạch Hãn có khả năng đạt mức báo động 2–3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị từ Nghệ An đến Đà Nẵng.

Tình hình ngập sâu tại thành phố Đà Nẵng đang giảm dần, khu vực TP Huế cũng hạ mực nước nhanh, song người dân tại các tỉnh Trung Bộ vẫn cần tiếp tục cảnh giác trước mưa lớn kéo dài và diễn biến lũ phức tạp trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn