Khai mạc Trưng bày tư liệu và Hội sách Đất Tổ năm 2026

Sáng 17/4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Trưng bày tư liệu và Hội sách Đất Tổ năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4).

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Không gian Trưng bày tư liệu “Phú Thọ hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai” và Hội sách Đất Tổ năm 2026 “Kết nối tri thức, phát triển trong kỷ nguyên mới” giới thiệu hàng nghìn tư liệu có giá trị, nội dung sâu sắc, được sắp xếp khoa học, thẩm mỹ, lựa chọn từ các thư viện trong tỉnh, Liên hiệp các Thư viện Đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc.

Đại biểu và khách tham quan có cơ hội tiếp cận các tư liệu gốc, đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tiềm năng du lịch của Phú Thọ và một số tỉnh miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như: giới thiệu ấn phẩm sách báo mới, giao lưu kể chuyện theo sách, vẽ tranh, hoạt động STEM, các trò chơi dân gian, hoạt động khuyến đọc. Đặc biệt, không gian trưng bày các giải pháp thư viện số, công nghệ hiện đại là điểm nhấn, mang đến những trải nghiệm sinh động và trực quan.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng sách cho 5 xã trên địa bàn tỉnh, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên thông tin, phát triển tủ sách cộng đồng, phục vụ nhu cầu đọc của người dân.

Giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tham quan gian trưng bày tại Hội sách Đất Tổ năm 2026.

Thông qua hoạt động trưng bày và hội sách, Thư viện tỉnh góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch của địa phương, đồng thời khơi dậy khát vọng học tập, sáng tạo trong cộng đồng.

Hạnh Thúy