Khai mạc Tuần phim chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tối 29/9, Trung tâm Văn hóa thông tin- Điện ảnh đã tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Rạp chiếu phim Hòa Phong. Đông đảo cán bộ, đảng viên, CCB và học sinh- sinh viên Trường Cao đẳng Y- Dược Phú Thọ tới dự và xem phim.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, CCB, học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Y - Dược Phú Thọ và người dân đến xem phim

Tuần phim diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 5/10 với nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện Việt Nam đặc sắc về Bác Hồ, sự kiện cách mạng, chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng được chiếu tại Rạp chiếu phim Hòa Phong và chiếu lưu động tại cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, Rạp chiếu phim Hòa Phong đã khởi chiếu phóng sự: Phú Thọ - chung một niềm tin tiến tới Đại hội Đảng; phim tài liệu: Xây dựng Đảng theo di chúc Bác Hồ và phim truyện Nhà tiên tri.

Phóng sự: Phú Thọ- Chung niềm tin tiến tới Đại hội Đảng thu hút sự chý ý của khán giả

Những tác phẩm điện ảnh giới thiệu trong tuần phim mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông, đồng thời ghi nhận, khẳng định những giá trị, thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Lê Thương