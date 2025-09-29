{title}
{publish}
{head}
Tối 29/9, Trung tâm Văn hóa thông tin- Điện ảnh đã tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Rạp chiếu phim Hòa Phong. Đông đảo cán bộ, đảng viên, CCB và học sinh- sinh viên Trường Cao đẳng Y- Dược Phú Thọ tới dự và xem phim.
Đông đảo cán bộ, đảng viên, CCB, học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Y - Dược Phú Thọ và người dân đến xem phim
Tuần phim diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 5/10 với nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện Việt Nam đặc sắc về Bác Hồ, sự kiện cách mạng, chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng được chiếu tại Rạp chiếu phim Hòa Phong và chiếu lưu động tại cơ sở.
Ngay sau lễ khai mạc, Rạp chiếu phim Hòa Phong đã khởi chiếu phóng sự: Phú Thọ - chung một niềm tin tiến tới Đại hội Đảng; phim tài liệu: Xây dựng Đảng theo di chúc Bác Hồ và phim truyện Nhà tiên tri.
Phóng sự: Phú Thọ- Chung niềm tin tiến tới Đại hội Đảng thu hút sự chý ý của khán giả
Những tác phẩm điện ảnh giới thiệu trong tuần phim mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông, đồng thời ghi nhận, khẳng định những giá trị, thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua.
Lê Thương
baophutho.vn Phú Thọ mới sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Nhưng để du lịch Đất...
baophutho.vn Do ảnh hưởng mưa bão, Quốc lộ 12 đoạn qua phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn bị ngập từ 0,8 - 1m, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Bão MATMO hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc...
baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...
baophutho.vn Chúng tôi có dịp trở lại thăm xóm Mỗ, xã Thung Nai vào một ngày thu trong trẻo đầu tháng 10. Con đường men theo triền đồi, qua cây cầu bắc qua...
baophutho.vn Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả 91 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Hoạt...
baophutho.vn Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc...