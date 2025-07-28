Khai thác tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, du lịch; phấn đấu đưa Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh năm 2030

Xã Vân Sơn được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông. Xã Vân Sơn có tổng diện tích tự nhiên 121 km2, quy mô dân số 9.197 người. Vân Sơn được ví như “Nóc nhà Mường Bi”, Tam Đảo thứ 2 của Phú Thọ” với không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vẫn còn được giữ vẹn nguyên. Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 489 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,5%, hộ cận nghèo giảm còn 24,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắc xin đạt 91%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 30%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 50%; 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 93%.

Sau sáp nhập, xã Vân Sơn có tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn lao động dồi dào. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ các xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vân Sơn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết. Xác định đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội tạo nền tảng tinh thần vững chắc; giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ của hệ thống chính trị. Tập trung sức lực, trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và Nhân dân xã Vân Sơn phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh.

Người dân xã Vân Sơn chăm sóc những vườn quýt cổ tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Vân Sơn sẽ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trước tiên là đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối các vùng sản xuất, các điểm du lịch và hạ tầng số phục vụ quản lý, điều hành, phát triển kinh tế số, hạ tầng phục vụ du lịch.

Đột phá về phát triển nông nghiệp đặc sản, hữu cơ theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để tạo ra sản phẩm độc đáo, khác biệt và giá trị gia tăng cao.

Đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực quản trị hiện đại và lực lượng lao động có kỹ năng chuyên nghiệp, đáp ứng trực tiếp yêu cầu của hai khâu đột phá về du lịch - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Khai thác tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, du lịch; phấn đấu trở thành khu du lịch cấp tỉnh năm 2030”, xã Vân Sơn quyết tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng trên 10%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 13%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 137 tỷ đồng. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 80%. Số sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên là 5 sản phẩm.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc, Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xã Vân Sơn xác định sẽ định vị sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên sự kết hợp giữa du lịch sinh thái với du lịch trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Mường và du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Xây dựng các tour, tuyến liên kết vùng hấp dẫn theo mô hình tam giác “Vân Sơn - Mai Châu - Pù Luông” để thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ. Triển khai thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm kết hợp khám phá bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng dự án du lịch xóm Cá. Xây dựng mới một số điểm du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển homestay; xây dựng chợ đêm; khảo sát, lựa chọn xây dựng mới địa điểm du lịch cộng đồng. Khai thác hợp lý và hiệu quả cảnh quan thiên nhiên địa phương như thác Thung, hang núi Kiến, động Nam Sơn, quần thể 11 cây nghiến xóm Bo Trẳm- Cây di sản Việt Nam... Phấn đấu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân, đến năm 2030 Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh.

Nguyễn Duy Tư

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn