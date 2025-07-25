Khai thác tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng xã Vĩnh Thành phát triển toàn diện và bền vững

Xã Vĩnh Thành được thành lập theo Nghị quyết 1676/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Sao Đại Việt, Tân Phú và Lũng Hòa. Ngày 17/6/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quyết định số 2116- QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ xã Vĩnh Thành trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Sao Đại Việt, Đảng bộ xã Tân Phú và Đảng bộ xã Lũng Hòa. Đảng bộ có gần 1.500 đảng viên sinh hoạt ở 51 chi bộ trực thuộc và 3 chi bộ cơ sở.

Một góc xã Vĩnh Thành.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, sự giúp đỡ của các sở, ngành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 1.253 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,2%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,15% (năm 2020) xuống còn 0,34% (năm 2025); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước 5 năm (2020 - 2025) đạt 153 tỷ đồng... Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa của nhân dân được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hằng năm đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao. Phương thức lãnh đạo được đổi mới toàn diện, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết. Công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ; thực hiện ngày càng có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng xã phát triển toàn diện và bền vững, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đặt ra mục tiêu: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 10% trở lên, đến năm 2030 đạt hơn 157 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm tăng hơn 10%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 3.200 tỷ đồng trở lên, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt hơn 93%; khu dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt hơn 90%. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 90%...

Hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Vĩnh Thành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền xã - chính quyền phục vụ. Tập trung rà soát thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn. Quyết liệt tháo gỡ “nút thắt” về giải phóng mặt bằng; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Rà soát, cập nhật và phối hợp đề xuất điều chỉnh, xây dựng quy hoạch chung xã Vĩnh Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp, liên kết với hệ thống quy hoạch chung của tỉnh và đồng bộ với các xã liền kề. Phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân. Thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và logistics...; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo lập các chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài. Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, con người quê hương cách mạng gắn với các Lễ hội truyền thống mang đậm sắc thái văn hóa địa phương. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong đó, tập trung vào các khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuyển hẳn sang hành chính phục vụ, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ, làng nghề truyền thống, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác cán bộ, gắn với khuyến khích, thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực thực thi công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với trọng tâm là phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, hạ tầng giao thông, lan tỏa phát triển đô thị phía Đông tỉnh lỵ; tập trung đầu tư vào các công trình, dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, cấp thoát nước, y tế, giáo dục và các công trình công cộng khác... có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội.

Vũ Đức Kim - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thành