Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều 28/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh diễn ra Lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng lẵng hoa chúc mừng

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hoạt động trong giờ hành chính từ ngày 28/9 đến hết ngày 30/9/2025 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Trung tâm Báo chí có sức chứa gần 200 chỗ ngồi làm việc với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại phục vụ hoạt động tác nghiệp của các phóng viên báo chí.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Dương Hoàng Hương cho biết: Với quan điểm tập trung hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí, Trung tâm Báo chí sẽ tổ chức tiếp đón, cấp thẻ báo chí cho phóng viên đưa tin về Đại hội; cung cấp Thông cáo Báo chí, các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, video về diễn biến các phiên chính thức của Đại hội cho các phóng viên khai thác đưa tin. Thành lập nhóm zalo cung cấp thông tin nhanh về Đại hội cho phóng viên báo chí; hướng dẫn, khâu nối giữa phóng viên với các thành viên Ban Tổ chức, đại biểu dự Đại hội và các bộ phận liên quan để phục vụ cung cấp thông tin, trao đổi, phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu khai mạc buổi lễ

Để đảm bảo hoạt động của phóng viên báo chí tại Đại hội phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy định chung của Đại hội, Ban tổ chức Trung tâm Báo chí đã tham mưu ban hành Nội quy hoạt động báo chí tại Đại hội. Trong đó, quy định rõ về điều kiện, tiêu chuẩn phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội; quyền và nghĩa vụ của phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội; các hành vi nghiêm cấm khi tác nghiệp tại Đại hội... Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện Nội quy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 29-30/9/2025. Đây là cột mốc chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh đã thể hiện vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, kịp thời thông tin toàn diện, từ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước đến những công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Qua đó, góp phần tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội.

Ban tổ chức Trung tâm Báo chí quán triệt các quy định hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí dự và đưa tin Đại hội

Việc thành lập và đưa Trung tâm Báo chí đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Trung tâm sẽ là nguồn cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác về diễn biến của Đại hội. Tại đây, đội ngũ các phóng viên, nhà báo, biên tập viên sẽ được hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện tác nghiệp. Mục tiêu là đảm bảo mọi hoạt động của Đại hội phải được phản ánh một cách khách quan, trung thực, sinh động, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh một kỳ Đại hội dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, ghi nhận đối với sự đồng hành đầy trách nhiệm và những đóng góp quý báu của toàn thể cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Đối với tỉnh Phú Thọ, báo chí không chỉ là kênh thông tin đơn thuần mà chính là nhịp cầu gắn kết ý Đảng với lòng dân, đưa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống. Qua từng trang viết, từng khuôn hình, báo chí đã lan tỏa giá trị văn hóa, con người, tiềm năng và khát vọng của tỉnh Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác, phát triển cho địa phương.

Báo chí còn là tấm gương phản chiếu sắc bén, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để từng quyết sách ngày càng gần gũi và phù hợp với thực tiễn đời sống.

Quang cảnh Lễ khai trương Trung tâm Báo chí

Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên cần tuân thủ nghiêm các quy định hoạt động, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phản ánh trung thực, chính xác, sinh động mọi hoạt động của Đại hội; đồng thời, phải là người thắp lửa, kịp thời lan tỏa không khí phấn khởi, niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng liên quan phải tích cực, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống, khách quan; chủ động tuyên truyền sâu rộng ở cơ sở, đưa tinh thần Đại hội lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trung tâm báo chí và các cơ quan chức năng phục vụ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đảm bảo để phóng viên, nhà báo tác nghiệp an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ, tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ những người làm báo, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ góp phần quan trọng vào thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Hoàng